Samedi 14 mars 2020, Vide Dressing au Grand Playground du Centre Commercial Les Tanneurs

Ce samedi 14 mars 2020, le Grand Playground (Centre Commercial Les Tanneurs) accueillera un Vide Dressing. Une centaine de vendeuses venues vider leurs armoires vous attendent dans un espace de 800 m² entièrement dédié au vide-dressing.

Au programme

Des marques, des prix mini et de la tendance !

Du luxe : Sezane, Lacoste, Sandro, Maje, American Vintage, Claudie Pierlot, Louis Vuitton, A.P.C., Surface to Air, Maison Rabih Kayrouz, Courreges, Valentino, Hugo Boss, Ralph Lauren, The Kooples, Cos, Les Petites Parisiennes, Yves Saint Laurent, Zadig & Voltaire, Manoush, Jean Paul Gaultier, Ba&sh, Eleven paris, Givenchy, Kenzo, Carven, &Other Stories, Sonia Rykiel, American Retro, Isabel Marant, Lancel …

Du style : Nike, H&M, Levi’s, Brandy & Melville, Adidas, American Apparel, Mango, Naf naf, Primark, Topshop, Monki, Zara, Urban Oufitters, Comptoir des Cotonniers, Promod, Asos, New look, Cheap Monday, Weekday …

Et de jolies pièces vintages uniques avec la présence des friperies :

La Fripe Française

Vintage conscious

Timeless.boutiquee

L’oeil vintage

Usure Studio

Maiterama vintage

Vous trouverez également :

une vente de créateurs sélectionnés avec soin, bijoux, accessoires, mode et lifestyle : Paulette Creations, Africa Wax , Laurus by LM, Gustave et Mauricette, PAUP CORN, ZO&TI, Morice, Néobé, Les colibris, By Xou, Bonjour Aimée, By Nat M, Provenance concept, Tifalia, Greendy Pact, Manou arts, Alice et Augustin, Gabri Story, Edie Grim – Bar à Manteaux, Brume, BELÉN Collection – Curiosités Contemporaines, Laisse-les-parler, Maibuje.com, Uman interior

Un « food corner » géré avec amour par l’équipe du Grand Playground ;

des poke bowl by TIKA LIKA

de la marmitte Afro food

les délicieux jus de Green Juicery 59

Un talk ouvert à tous & inspirant, orchestré par le collectif Meufs Mortelles, sur l’upcycling, la seconde main et l’entrepreneuriat féminin.

Venez écouter 4 meufs mortelles qui ont le cœur de faire bouger les lignes de l’industrie de la mode à leur échelle et de changer un peu le monde. De 11h30 à 13h.

Au programme : Marie Dewet de MaisonCléo, Daisy de Daisy Freyja, Tess de Rosa Bonheur et Justine de SlowMod.

un reportage photos de l’événement ainsi qu’une session de street-style.

Infos pratiques

Grand Playground

Centre Commercial Les Tanneurs – 116, rue Pierre Mauroy – Lille

Horaires d’ouverture : samedi 14 mars 2020 de 11h à 18h

Entrée gratuite

Facebook du Grand Playground

Source et image : © DR – Cahiers de Mode