Samedi 11 juillet 2020, c’est la Braderie Solidaire du Secours Populaire de Lille

Samedi 11 juillet 2020 de 10h à 16h, le Secours Populaire de Lille organise une Braderie Solidaire au 18/20 rue Cabanis à Lille.

A la Braderie, vous y trouverez de tout : de la décoration d’intérieur, des vêtements, des accessoires divers et variés, et des livres (jeunesse et adultes) neufs !

Infos pratiques

Secours Populaire Français du Nord

18/20, rue Cabanis à Lille

L’entrée est libre et gratuite.

Port du Masque Obligatoire

Moyens de paiement : uniquement des espèces. Si besoin, plusieurs banques sont à votre disposition à 5 minutes à pieds, près de la station de métro Fives

Métro Fives à moins de 5 minutes à pieds.

Source & image : DR – © Secours Populaire Français du Nord