Samedi 07 novembre 2020, AICOM et ATLA organise un concours gratuit à Lille pour tous les talents

L’AICOM (Académie Internationale de Comédie Musicale), école de formation pluridisciplinaire(chant-danse-théâtre) et l’ATLA, école de formation aux musiques actuelles, seront prochainement à Lille pour leur tournée « Classe Élite ».

Ce concours à destination de tous les talents, se présentera sous la forme d’un casting gratuit qui aura lieu le 07 novembre 2020 au Centre Legendre (62, boulevard de la Liberté à Lille), afin de trouver les artistes de demain !

À l’issue de cette première étape, un candidat de la région sera sélectionné pour accéder à la finale, à Paris, pour tenter de remporter un an de formation artistique d’excellence.

Déroulement du concours

1ère étape : Les auditions en région

Présentation d’un numéro libre au choix, de 3 minutes maximum de chant, de danse, de théâtre et/ou de musique (piano, batterie, guitare, MAO) face au jury. Les auditions de MAO et de batterie ont lieu en vidéoconférence.

2ème étape: La finale à Paris

Les finalistes sont conviés à un Workshop à Paris (atelier de chant, de danse, de théâtre et de musique) qui se déroule dans les locaux de l’AICOM-ATLA, en février 2021. Au terme de ce workshop, le jury se réunit pour définir les candidats qui obtiennent les bourses scolaires « Classe Élite » de l’AICOM-ATLA.

tournée « Classe Élite »

Fondé et présidé par Pierre-Yves Duchesne, artiste de comédie musicale, coach vocal de Lara Fabian, Amir et de la célèbre émission The Voice (TF1), cet événement représente une véritable opportunité pour chacun des talents qui se présenteront face au jury ! Bruno Berberes, directeur de casting et directeur artistique, figure emblématique de l’émission The Voice (TF1), mais aussi de nombreuses comédies musicales à succès (Résiste, Sister Act, Le Roi Soleil, Roméo & Juliette…) est le parrain pour la 7ème édition du concours « Classe Élite ».

Inscription >>> cliquez ici !!! ou par téléphone au 01 45 23 87 98

Source et image : DR – © AICOM