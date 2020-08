Samedi 05 et dimanche 06 septembre 2020, les commerçants lillois font leur Braderie !

Samedi 05 et dima nche 06 septembre 2020, les commerçants lillois font leur Braderie ! Cette année, le contexte sanitaire ne permet pas l’organisation de la traditionnelle Braderie de Lille. Mais pour que chacun puisse profiter de bonnes affaires en cette période de rentrée, les commerçants lillois et la ville de Lille proposent un week-end convivial adapté aux règles de sécurité.

L’occasion de flâner dans une vaste zone spécialement piétonnisée pour l’événement, de pousser la porte des boutiques, librairies, galeries d’art et musées, de s’amuser et prendre le temps d’un verre en terrasse… Sans oublier l’incontournable dégustation de moules !

La Braderie des commerçants

Dans toute la ville, des commerçants vous accueillent à l’intérieur de leurs boutiques et dans le respect des gestes barrières.

Dans le centre-ville, le quartier du Vieux-Lille et autour des Halles de Wazemmes, les commerces ouvrent samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h.

Les marchés de plein air sont maintenus aux horaires habituels : samedi matin place Sébastopol et dimanche matin à Wazemmes et place du Concert. Le marché de bouquinistes dans la cour intérieure de la Vieille Bourse est également accessible samedi et dimanche.

Les musées lillois

Les 3 musées municipaux restent ouverts et participent à l’événement.

Palais des Beaux-Arts : accès à l’Atrium pour une braderie de la BD

Musée d’Histoire Naturelle : accès aux collections et à l’exposition « Liaisons vitales » et ateliers parents-enfants

Musée de l’Hospice Comtesse : accès aux collections.

Animations

Tout au long du week-end, les places et rues s’animent de concerts itinérants, de spectacles « surprises », et reçoivent la visite des emblématiques Géants de la ville. Sur l’esplanade de la Gare Saint Sauveur, place à la Compagnie Basinga pour une étonnante performance de funambule.

Quant aux amateurs de sensations fortes, ils ont rendez-vous sur le Champ de Mars, qui accueille les manèges et attractions de la traditionnelle fête foraine !

Sécurité

Un périmètre de protection des artères les plus fréquentées est mis en place :

Dans le Centre-Ville et le Vieux-Lille, selon les rues, la circulation est interdite* du vendredi 04 septembre 2020 à 23h jusqu’au dimanche 06 septembre 2020 à 19h (dès 19h le vendredi pour le quartier Masséna, la place Louise de Bettignies et les rues Royale et de Gand). Par ailleurs, le stationnement n’est pas autorisé du vendredi 04 septembre 2020 à 12 jusqu’au dimanche 06 septembre 2020 à 20h.

Des points d’eau avec savon et des bornes de gel hydroalcoolique sont accessibles à tous aux 70 points d’entrée du périmètre ainsi qu’aux toilettes publiques complémentaires mises en place pour la circonstance.

Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du périmètre, dans l’espace public comme dans les lieux clos.

*Les riverains concernés par les interdictions de circuler dans le centre-ville et le Vieux-Lille peuvent demander un laissez-passer utilisable du vendredi 04 septembre 2020 à 23h jusqu’au samedi 05 septembre 2020 à 8h, sur resabraderie.lille.fr .

Source : Ville de Lille – Photos & images : DR – © Ville de Lille / © Zoom Sur Lille