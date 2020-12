Samedi 05 et dimanche 06 décembre 2020, Cahiers de Mode organise un marché de Noël 2.0

Samedi 05 et dimanche 06 décembre 2020, Cahiers de Mode lance son tout premier marché de cadeaux de Noël 2.0, un événement 100% en ligne, collaboratif et solidaire.

Au Programme

une marketplace digitale créée spécialement pour l’événement et qui ne sera dévoilée que le jour J pour un shopping exclusif, réunissant une cinquantaine de créateurs locaux et responsables : friperies, maison, lifestyle, art, accessoires, enfants, maroquinerie, bijoux…

des idées de cadeaux de Noël originaux et éco-friendly à glisser sous le sapin,

un week-end entier consacré à mettre en avant le DIY, la création locale, le fait maison et tous les petits commerçants et créateurs que l’on veut soutenir,

des animations ludiques et participatives en direct sur les réseaux sociaux de Cahiers de Mode (Facebook & Instagram) :

– samedi 05 décembre 2020 à 10h15 : yoga vinyasa et voyage sonore par Hortiie de l’Oasis studio yoga,

– samedi 05 décembre 2020 à 15h30 : live recette spécial goûter en direct des cuisines du Tamper Lille,

– dimanche 06 décembre 2020 à 10h15 : atelier couture upcyclée par Fridas underwear,

– dimanche 06 décembre 2020 à 12h00 : live recette avec l’équipe du Paddo café et leur fried chicken burger,

– dimanche 06 décembre 2020 à 18h30 : live session de FDVM sur le rooftop du tout nouveau Nu restaurant,

– tout au long du week-end : jeux concours express et interviews exclusives.

Source et image : DR – © Cahiers de Mode