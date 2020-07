Samedi 01 & dimanche 02 août 2020, le Stadium de Villeneuve d’Ascq accueille Enjoy Kids (Laser Game, Maquillage, Bubble Foot, structures gonflables…)

Samedi 01 & dimanche 02 août 2020 de 10h à 18h, le Stadium de Villeneuve d’Ascq accueille Enjoy Kids ! Au programme de nombreuses activités pour les enfants de 3 à 12 ans avec un espace Laser Game, des stands de maquillage, du Bubble Foot et de nombreuses structures gonflables. Un coin restauration sera présent pour le plus grand plaisir des enfants et des adultes avec des gaufres, crêpes, glaces, barbapapa et hot-dog.

Infos pratiques

Le Stadium

Avenue de la Châtellenie – Villeneuve d’Ascq

Horaires d’ouverture : samedi 01 & dimanche 02 août 2020 de 10h à 18h

Tarif : 5€ par enfant / gratuit pour les parents

Réservation vivement recommandée en ligne >>> cliquez ici !!! / Possibilité d’acheter un billet d’entrée sur place sous réserve de places disponibles.

Le port du masque est OBLIGATOIRE dans l’enceinte du Stadium. Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées. Du gel hydro-alcoolique sera mise à disposition du public. Un sens de circulation sera imposé.

Site internet du Stadium

Source & image : DR / © Le Stadium / © Enjoy The Game