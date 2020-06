Retour de tous les élèves dans l’ensemble des écoles lilloises à partir du lundi 22 juin 2020

Suite à l’annonce du Président de la République dimanche dernier et à la publication du nouveau protocole sanitaire relatif au fonctionnement des écoles, jeudi 18 juin 2020, les Directrices et Directeurs d’école, en lien avec les Inspecteurs de l’Éducation Nationale et les services de la Ville de Lille, ont travaillé pour permettre le retour de tous les élèves dans l’ensemble des écoles lilloises à partir du lundi 22 juin.

Dès lundi matin, tous les services municipaux seront assurés dans l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires lilloises : accueil périscolaire du matin et du soir, restauration scolaire, dans le respect strict du nouveau protocole sanitaire (non-mélange des groupes, désinfection des locaux,…), comme la Ville de Lille l’a toujours fait depuis le début de la crise sanitaire.

Les interventions associatives et de la Ville se remettent également en place pour proposer des activités aux enfants sur les différents temps scolaires, en maintenant la distinction des groupes.

De la même façon, l’ensemble des ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) du mercredi rouvre, en conservant le principe d’affectation des enfants selon leur école d’origine. Pour les ALSH d’été organisés par la Ville dans le cadre de l’opération « Voyage, Voyages… à Lille », les inscriptions pourront se faire jusqu’au 24 juin 2020.

Source : Ville de Lille – Photo : © Zoom Sur Lille