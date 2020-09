Réservations pour les Journées du Patrimoine à Lille à partir du mardi 08 septembre 2020

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 se dérouleront les Journées Européennes du Patrimoine à Lille ayant pour thème « Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ! ». Ce week-end permettra de visiter gratuitement le patrimoine lillois et vous invitera à pousser les portes de lieux insolites, à suivre des visites guidées inédites et à participer à des spectacles, animations, ateliers… Certaines visites doivent faire l’objet d’une inscription en Mairie ou directement en ligne et d’autres seront en accès libre.

Réservation

Internet : billetterie en ligne (à partir du 08 septembre 2020 à 17h) >>> jep.lille.fr,

Point numérique de proximité : mairies de quartier et Hôtel de Ville

Attention : 2 tickets maximum par personne et 2 lieux maximum par personne (hors concerts et conférences). Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas besoin de billets, à l’exception de certaines visites indiquées à la billetterie. Aucune réservation ne sera effectuée par téléphone.

Renseignements

Hôtel de Ville de Lille

Place Augustin Laurent

Téléphone : 03 20 49 57 57

Source et image : DR – © Ville de Lille