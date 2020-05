Réouverture progressive du Jardin des Mondes Pairi Daiza à partir du lundi 18 mai 2020

Alors que la frontière entre la France et la Belgique est toujours fermée (au moins jusqu’au 15 juin 2020, plus d’infos sur le site de la Préfecture du Nord), le Jardin des Mondes Pairi Daiza à Brugelette en Belgique (à 1h de Lille) rouvrira ses portes à partir du lundi 18 mai 2020.

Mercredi dernier, le Conseil National de Sécurité (belge) a autorisé la réouverture, sous conditions, des parcs animaliers et jardins zoologiques à partir du 18 mai prochain. Les journées de détente et de découverte à Pairi Daiza, lieu de plein air par excellence, seront donc à nouveau autorisées, dans un cadre sécurisé et pour un nombre de visiteurs limité.

L’ensemble des équipes de Pairi Daiza tiennent à remercier chaleureusement leurs amis et visiteurs pour la patience dont ils ont dû faire preuve et, plus encore, pour les innombrables messages d’encouragements et de remerciements qui leur ont été adressés.

oUverture progressive = nombre de visiteurs limité + réservations obligatoires

Afin de s’assurer de la pleine efficacité de ces mesures, Pairi Daiza a fait le choix de n’ouvrir que progressivement les portes du Jardin.

Les premiers jours, il ne sera accessible qu’aux seuls abonnés, et en nombre limité. Des journées pendant lesquelles les dispositions et aménagements décidés pour assurer la pleine sécurité du public seront « testés » et corrigés si besoin avec ces visiteurs qui connaissent déjà très bien le Parc. L’accès aux visiteurs d’un jour ne sera ouvert que dans un second temps. Cette ouverture contrôlée et progressive du parc permettra de déterminer, dans le respect des recommandations gouvernementales, le nombre de visiteurs qui peuvent fréquenter le parc dans des conditions optimales de confort et de sécurité (respect de la distance sociale). Aussi grand soit le Parc (8,6 hectares de sentiers et chemins en plein air sur 75 hectares de superficie globale), ce nombre de visiteurs autorisé sera en tous les cas largement inférieur à la capacité normale de Pairi Daiza. Cela afin de permettre et garantir le respect des règles de distanciation sociale.

Afin de limiter le nombre de visiteurs, seuls les visiteurs ayant préalablement réservé leur visite (abonnés ou visiteurs d’un jour) seront accueillis dans le Jardin.

– Le masque fortement recommandé pour rentrer à Pairi Daiza (+ de 12 ans) et obligatoire dans certaines zones du Parc. Tout visiteur qui souhaite entrer dans le Jardin devra avoir un masque sur lui. Son port sera vivement recommandé pour les 12 ans et plus dans l’ensemble du Domaine. Et il sera obligatoire dans les lieux couverts du Domaine (pour les 12 ans et plus) ainsi que sur les îles des lémuriens et saïmiris (pour tous).

– La distanciation sociale de minimum 1,5 mètre entre personnes ne partageant pas le même foyer sera d’application dans l’ensemble du Jardin. Rappelons que Pairi Daiza propose plus de 86 000 m² d’espaces utiles de plein air (chemins, allées, jardins…) sur lesquels les visiteurs peuvent aisément se disperser.

– Les voies d’entrées dans le Jardin ont été multipliées. Pas moins de 15 larges voies d’accès permettront désormais aux visiteurs d’accéder aux entrées du Parc (une nouvelle entrée temporaire a d’ailleurs été créée), en respectant la règle de distanciation sociale.

– Certains chemins et sentiers du Jardin, plus étroits, ont été placés à sens unique, afin d’éviter aux visiteurs de se croiser.

– Le nombre de distributeurs de savons et/ou de gel hydro-alcoolique a été renforcé (sanitaires, point de restauration à emporter, boutiques, accès à certaines zones du Parc, etc.), afin que tout un chacun puisse, à tout moment, se laver les mains comme cela est recommandé. Chaque bloc wc sera sous surveillance permanente du personnel de nettoyage et fréquemment désinfecté.

– Dans la lignée des autorisations accordées au secteur Horeca (acronyme désignant le secteur d’activités de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés), un grand nombre de take away (vente à emporter) ont été installés un peu partout dans le Parc en attendant que soit autorisée la réouverture des restaurants, afin de permettre aux visiteurs de se restaurer en toute sécurité et à petits prix dans le Parc,

– Les séjours à Pairi Daiza Resort, au cœur du Parc, sont reportés jusqu’à nouvel ordre,

– Quelques activités particulières (nourrissages annoncés à heure fixe, démonstration de vols d’oiseaux, poissons-pédicure) restent également suspendues, jusqu’à nouvel ordre.

Ces mesures, comme d’autres qui les complètent, doivent permettre à chaque visiteur de vivre une journée de détente à Pairi Daiza en toute quiétude. L’ensemble de ces mesures et des conditions d’accès à Pairi Daiza sera communiqué aux visiteurs dès ce jeudi matin sur le site internet du Jardin, à l’adresse www.pairidaiza.eu.

Nouveauté 2020 : La Terre du froid

La réouverture de Pairi Daiza permettra à ses visiteurs de découvrir la grande nouveauté de cette saison, La Terre du Froid.

Ce nouveau territoire représente l’un des plus gros investissements de l’histoire de Pairi Daiza et met à l’honneur l’Arctique et l’Antarctique, les contrées polaires de notre planète. D’une superficie de plus 4 hectares, construite sur différents niveaux, La Terre du Froid met les visiteurs en contact avec des ours blancs, d’imposants morses, des tigres de Sibérie et bientôt des manchots. Autant d’animaux provenant d’autres jardins zoologiques et qui ont été confiés à Pairi Daiza dans le cadre de programmes internationaux de sauvegarde de ces espèces en danger. A côté de ces animaux emblématiques, véritables ambassadeurs de leurs congénères en danger dans la nature, le visiteur pourra aussi se promener dans une grande exposition audiovisuelle. Un voyage dans le monde des ours blancs à travers un voyage d’une journée, de l’aube au crépuscule, dans les différents endroits que peuvent traverser ces magnifiques ours et sont malheureusement très abîmés par les activités humaines tels le transport maritime, l’exploitation pétrolière et les conséquences des émissions de Co2. L’exposition expliquera aussi ce que fait Pairi Daiza, au cœur de La Terre du Froid, afin de participer à la survie de cette espèce animale unique. Et ce que chacun peut faire à la maison pour protéger la banquise et notre belle planète.

Les différents Mondes

Cap Austral : pélicans blancs, cigognes d’Europe, flamants du Chili, madidi, saïmiri, grand kangourou roux, oiseaux de Mura (plus de 200 volatiles), gibbons, koalas, diables de Tasmani…

Koala Cap Austral Kangourou

Cambron – L’Abbaye : cochons asiatiques, chèvres, canards, loutre Asiatique, tortue d’Aldabra, volière géante (la plus grande d’Europe accueille des flamants de Cuba, des spatules, des ibis rouges….), canard à dos blanc, chauves-souris, perroquets, dromadaires, grands tatous velus, paresseux, harfang des neiges, pygargue à tête blanche, condor des Andes, tapirs, fourmiliers géants, capibaras,…

Tapir Cambron – L’Abbaye Alpaga

La Terre des Origines : lémuriens, girafes, lion, léopard, rhinocéros, buffle du Cap, hippopotame, suricates, gorilles, éléphants d’Afrique,…

Gorille La Terre des Origines Hippopotame

Cambron-sur-Mer : requins, manchots du Cap, otaries à Fourrure, phoques, poisson-papillon, poisson chirurgien, poisson-clown, poisson-ballon, rascasse volante, chelmon à long bec, poisson cardinal de Banggai, …

Cambron-sur-Mer Phoque Cambron-sur-Mer

Le Royaume de Ganesha : éléphants d’Asie, porc-épic, tigres blancs, orang-outans, varans de Komodo, macaque à crète, le wombat…

Loutre Le Royaume de Ganesha Tigre Blanc

Le Royaume du Milieu : pandas roux, pandas géants, ours à collier, takin doré, muntjac indien, loutres géantes, cigognes blanches…

Panda Géant Le Royaume du Milieu Takin Doré

La Dernière Frontière : ours bruns, ours noirs, loups gris, loups noirs, pumas, otaries de Steller (les plus grandes otaries du monde !), élans,…

Loup Gris La Dernière Frontière Ours Brun

La Terre du Froid : ours blancs, morses, tigres de Sibérie, bisons d’Amérique, rennes, manchots (prochainement)…

Bisons d’Amérique La Terre du Froid Tigre de Sibérie

Des millions d’euros de perte pour Pairi Daiza

En cette période où la fermeture imposée pour raisons sanitaires a eu de très lourdes conséquences sociales et financières (rien que maintenir la vie dans le Parc pendant ces deux mois a déjà coûté quelque 4,5 millions d’euros, sans aucune recette), et à l’aube d’une saison qui ne pourra qu’être économiquement périlleuse (le parc s’attend au minimum à 30 millions d’euros de pertes cette saison), leur fidélité est le plus bel encouragement à leur offrir, plus que jamais, de nombreuses et inoubliables journées de dépaysement et de découvertes.

Infos pratiques

Pairi Daiza

Domaine de Cambron – Brugelette (Belgique)

Ouverture : du 18 mai au 11 novembre 2020 & du 12 décembre 2020 au 03 janvier 2021.

Tarifs 2020 :

– abonnements* à partir de 69€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 32€ (pour la saison).

* Pairi Daiza a décidé de prolonger la validité des abonnements 2020 à Pairi Daiza. Tant les abonnements Classic que Gold seront prolongés pour une période inédite, du 13 février 2021 au 19 mars 2021. Cette prolongation de validité est automatique, pour tous. Vous n’avez rien à faire pour en bénéficier. Si vous êtes déjà abonné(e) à Pairi Daiza pour la saison 2020, elle sera enregistrée sur votre carte. Si vous vous abonnez à partir d’aujourd’hui, l’accès au Jardin entre le 13 février et le 19 mars 2021 sera également toujours inclus, sans frais supplémentaire.

– individuel : la vente de tickets en ligne reste pour l’instant fermée. Les premiers jours de la saison sont en effet réservés aux abonnés. Le site de vente en ligne de tickets d’un jour sera rouvert entre le 19 et le 23 mai 2020. Ce n’est qu’à partir de cette date que la date d’ouverture du Jardin aux visiteurs d’un jour sera connue et qu’il sera possible de réserver sa visite.

