[Reconfinement] La ville de Lille est mobilisée pour accompagner les lillois pendant la crise sanitaire

Suite aux annonces de nouveau confinement par le Président de la République, les cellules de crise municipales se sont déjà réunies à plusieurs reprises : la Ville de Lille reste pleinement mobilisée auprès des Lilloises et des Lillois et précise les premières mesures mises en œuvre.

Service public

Dans le contexte de confinement, la Ville et ses agents garantissent la poursuite de l’ensemble de ses missions de service public et sont aux côtés des Lilloises et des Lillois, comme de l’ensemble des acteurs locaux.

L’Hôtel de Ville et les mairies de quartier restent ouverts et les services d’accueil social, d’état civil et le CCAS continuent d’accueillir le public.



Par ailleurs, les Lillois qui ne disposent pas de moyen d’impression pourront s’y procurer des attestations de déplacements autorisés.

Crèches, écoles

Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts.

En ce qui concerne les écoles, pour lesquelles la ville est compétente, la Ville de Lille met en œuvre depuis la rentrée de septembre un protocole sanitaire renforcé, déjà conforme au protocole publié par le Ministère de l’Éducation Nationale. Il comporte des mesures de distanciation physique, limitation du brassage, lavage très régulier des mains des enfants, comme des locaux, points de contact et équipements, ou encore le décalage des horaires d’entrées et de sorties des classes. La Ville de Lille maintient aussi, dans ce cadre, les accueils périscolaires du matin, du soir et la restauration scolaire du midi ainsi que les ALSH du mercredi.

La nouveauté réside dans le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans. A noter que la Ville de Lille avait anticipé et dotera chaque enfant du CP au CM2 des écoles publiques et privées de Lille, Lomme et Hellemmes, d’un masque réutilisable et lavable 50 fois, à partir de la rentrée du lundi 02 novembre 2020. Un deuxième masque pourra être distribué.

Les attestations de déplacement seront fournies par les établissements aux enfants et familles accompagnantes.

Solidarité

Comme cela a été le cas depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Lille est aux côtés des associations et maintient toutes les subventions déjà engagées ou pour les évènements prévus mais annulés en raison du Covid.

Particulièrement, la Ville de Lille poursuit son soutien aux associations de solidarité qui réalisent des actions et des maraudes sociales auprès des plus démunis et le renforcera selon les besoins des associations.

Les évènements associatifs en présentiel sont annulés, mais les agents de la Maison des Associations poursuivent leur accompagnement de toutes les associations qui le souhaitent.

Par ailleurs, la Ville de Lille se tient à la disposition de l’État pour les mesures complémentaires et sur la nécessité de prendre des mesures d’hébergement d’urgence pour les personnes les plus fragiles.

Personnes âgées et EHPAD

Les espaces seniors sont fermés. La Ville de Lille reste très vigilante vis-à-vis des personnes âgées à domicile, et les appels téléphoniques de la Ville à celles qui le souhaitent ainsi que les contacts par sms sont à nouveau renforcés pour prendre de leurs nouvelles et évaluer leurs besoins, comme le portage de repas à domicile. Les visites à domicile sont multipliées.

Conformément aux consignes du gouvernement, les visites des proches dans les EHPAD sont autorisées sur rendez-vous avec le même protocole sanitaire, qui était déjà renforcé.

Marchés

Les marchés lillois restent ouverts aux jours et horaires habituels. Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières y sont autorisés conformément au décret de ce jour.

La Ville de Lille renforce la présence d’agents pour les encadrer et les réguler et est particulièrement vigilante au strict respect des règles sanitaires sur l’ensemble de ses marchés.

Culture

Les établissements recevant du public tels que les musées, théâtres, l’Opéra, le Centre d’arts plastiques et visuels, les Maisons Folie, le Grand Sud, le Flow, le Conservatoire*, les écoles de musique, les salles de spectacle… sont fermés au grand public. Les Archives peuvent être sollicitées sur rendez-vous pour des consultations urgentes de documents, notamment pour faire valoir un droit.

Les médiathèques et bibliothèques sont fermées mais le service de click and collect sera remis en place dès le lundi 09 novembre 2020. En attendant, les ressources en ligne sont disponibles pour les possesseurs de la carte Lille & moi.

* Le conservatoire à rayonnement régional continuera d’accueillir les élèves des classes CHAM et ceux de 3e cycle, pour les autres élèves et pour ceux des écoles de musique, des cours à distance vont être proposés, selon les possibilités.

Équipements sportifs

Tous les gymnases, piscines et clubs de sports sont fermés au public. Ils continuent néanmoins d’accueillir les scolaires dans les créneaux définis avec les établissements, ainsi que la pratique du sport de haut niveau et professionnel dans le strict respect des protocoles sanitaires, ainsi que les personnes en situation de handicap ou munies d’une prescription médicale.

Espaces verts

Les parcs et jardins de la ville restent ouverts, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le zoo et la ferme pédagogique sont fermés au grand public.

Urbanisme

L’accueil pour les actes d’urbanisme (permis de construire,…) et la consultation des documents d’urbanisme en mairie est assuré, sans changement, sur rendez-vous.

L’ensemble des chantiers publics et privés se poursuit, et le contrôle des mesures sanitaires est réalisé.

Mariages

Les mariages pourront être maintenus dans la limite de 6 personnes.

Cimetières

Les cimetières sont ouverts aux horaires habituels dans le strict respect des mesures sanitaires.

Les enterrements doivent se tenir dans la limite de 30 personnes.

