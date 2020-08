Zoom Sur Lille vous propose quelques idées sorties

à Lille pour ce samedi 15 août 2020 !!!

Accro Lille*

Depuis 2018 , à la place de l’ancien stade Grimonprez-Jooris, Accro Lille propose des parcours accrobranche accessibles à toute la famille ! Le parc sera ouvert à partir du 20 mai 2020, et ce jusqu’aux vacances de la Toussaint. Une belle période pour tester de nouvelles sensations. Il est accessible à tous, en famille, entre amis ou même entre collègues !

6 parcours accrobranche, c’est ce que propose Accro Lille. 2 pour les enfants, 4 parcours pour les ados/adultes. Ils ont même une tyrolienne au-dessus de l’eau, sensations garanties ! Une activité originale en extérieur, pour profiter enfin du soleil et de la nature à proximité du centre-ville de Lille.

Accro Lille

Parc de la Citadelle (au croisement de l’allée du Train de Loos et de l’allée Paul Vallon)

Tarifs parcours enfants (1h30) : à partir de 10€

Tarifs parcours adultes (2h30) : à partir de 15€

Mail : contact@accro-lille.fr

Téléphone : 09 72 33 00 16

* en fonction des conditions climatiques.

Bière Expérience

Du 03 juillet au 30 août 2020, L’Échappée Bière, Culture B et Lille Grand Palais organisent une grande exposition sur la bière. Au programme, un circuit de découverte de 5000 ans d’histoire de la bière, articulé autour d’espaces d’expositions, d’expériences ludiques et immersives, d’ateliers sensoriels, de dégustations* et d’un programme d’animations durant tout l’été.

Bière Expérience

Lille Grand Palais – 1, boulevard des Cités Unies

Mardi, Mercredi et dimanche : 11h à 19h / Visites guidées : 11h, 15h et 17h

Jeudi, Vendredi, Samedi : 11h à 21h / Visites guidées : 11h, 15h et 18h30

Tous les jours à 12h30 > Le lunch du brasseur : Visite guidée 45mn + 1 bière et un croque-monsieur

Tarifs : à partir de 8€

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommez avec modération

Cita-Parc*

Le parc d’attractions « Cita-Parc » situé à côté du zoo de Lille est le lieu idéal pour flâner, s’amuser et se détendre, avec ses 8 000 m² dédiés aux petits et grands. Un florilège d’attractions flambant neuves, sur le thème de la nature et des animaux, attend les enfants, pour les convier à d’incroyables aventures.

Cita-Parc

Avenue Mathias Delobel

Tarifs : à partir de 2,50€

* en fonction des conditions climatiques.

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin*

Juste derrière le casino Barrière de Lille se trouve la Ferme Pédagogique Marcel Dhénin. La ferme permet à tous la découverte des animaux et plantes de la ferme, en particulier des races et variétés régionales. Elle propose de nombreuses animations destinées à un large public, dans un souci de sensibilisation et de (re)découverte du patrimoine régional. Les animaux présents à la ferme : ânes, cochons, vaches, chèvres, lapins, poules…

Ferme Pédagogique Marcel D’Hénin

14, rue Eugène Jacquet

Tarif : gratuit

Horaires : 10h à 12h30 & de 14h à 17h

* en fonction des conditions climatiques.

Marin d’Eau Douce*

Que vous ayez 1 heure, 2 heures ou même une journée entière, que vous soyez entre amis, avec votre famille ou en couple, découvrez la Deûle et ses alentours comme vous ne les avez jamais vu ! Marin d’Eau Douce vous donne accès à 20 kilomètres de voies navigables sur la Deûle, le bras de la Barre et le bras de Canteleu sur des bateaux électriques et sans permis.

Marin d’Eau Douce

La base nautique est située avenue Mathias Delobel – Parc de la Citadelle (à côté du Zoo et de Cita Parc)

Tarifs : à partir de 40€

* en fonction des conditions climatiques.

Les Centres Commerciaux et les Commerces Lillois seront ouverts !

Tradi’Balade

Depuis 2010, Tradi’Balade propose des visites de Lille… en 2CV. Ces visites sont animées par des chauffeurs-guides, qui retracent l’histoire de la ville à travers des anecdotes culturelles et humoristiques. A la fois sympathiques, culturelles et ludiques, les visites en 2CV permettent de vivre et de partager une expérience inoubliable dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une visite de Lille au cours de laquelle les participants découvriront toutes les anecdotes des monuments et rues incontournables de Lille, l’histoire et l’architecture de la ville.



Tradi’Balade propose également des rallyes et jeux de pistes insolites dans la ville de Lille ou dans sa région. En équipe, en 2CV puis à pied dans les rues piétonnes du Vieux-Lille, les participants devront résoudre des énigmes et répondre à des questions culturelles. Ils profiteront ensuite d’une halte bières du Nord, d’une halte gaufres artisanales locales, de la découverte d’une chocolaterie traditionnelle du Vieux-Lille, de la visite de monuments et de lieux insolites.

Tradi’Ballade

Prix (2020) : A partir de 33€ / 1 personne

Location de 2CV : 159€ / la journée

Informations & réservation au 03 20 51 10 29 ou sur le site de Tradi’Ballade

Voyage, Voyages… à Lille !

Tout l’été, profitez d’une programmation ludique pour vous évader, explorer… à deux pas de chez vous !

Ce 14 juillet 2020, vous pourrez profiter du Barnum Itinérant avenue Butin (Bois-Blancs), sur le thème de l’eau. Un véritable village de vacances dans lequel trampolines, mini-golf ou encore karting à pédales seront proposés, ainsi que des ateliers créatifs qui mettent à l’honneur le masque dans tous ses états. L’occasion de laisser libre cours à son imagination !

Découvrez notre article sur Voyage, Voyages… à Lille



La Gare Saint-Sauveur vous accueillera également de 14h à 18h avec au programme : des « voyages » insolites sur l’esplanade, dans les halles, au Bistrot, dans le Cours St So, à la Maison Biqini ainsi qu’à la Ferme urbaine.

Faites le plein d’activités :

– expos et installations dans la Halle B,

– Maker Camp (à partir de 14h),

– ateliers de danse brésilienne, mime ou percussions corporelles (à partir de 15h30),

– spectacle de poésie (à partir de 14h),

– machine musico-pédestre (à partir de 14h),

– lecture-spectacle de Cendres la rouge (à partir de 14h)…

Zoo de Lille

Le Zoo de Lille présente une centaine d’espèces animales des cinq continents. Du petit chevrotain malais au zèbres et des petits singes tamarins aux grands gibbons, les visiteurs découvrent des espèces très variées. Ils s’émerveillent devant la fourrure des pandas roux, les couleurs vives des aras et s’amusent des facéties des singes capucins. C’est un lieu privilégié pour découvrir, à travers des activités pédagogiques, les espèces animales et communiquer sur la conservation de la Nature.

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture : 10h à 19h

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Zoo / Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 4 ans inclus / 2€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 10€ +1,50€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8€ / adulte = 14€ / famille (2 adultes + 3 enfants) = 36€

Billetterie en ligne >>> cliquez ici !!!

Sources : Ville de Lille / Accro Lille / L’Échappée Bière / Cita-Parc / Marin d’Eau Douce / Zoo de Lille / Tradi’Ballade – Photos : DR / © Accro Lille / © L’Échappée Bière / © Ville de Lille © Zoom Sur Lille