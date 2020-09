Programme du Festival CineComedies à Lille du 30 septembre au 04 octobre 2020

Du mercredi 30 septembre au dimanche 04 octobre 2020, la Ville de Lille et la Région des Hauts-de-France vibreront au rythme de la nouvelle édition du Festival CineComedies, un festival entièrement dédié au cinéma comique sous toutes ses formes. À la fois populaire et cinéphile, cet événement incontournable offre un espace de rencontre et de partage entre le public et les plus grands noms de la comédie à travers des rétrospectives, des avant-premières, des masterclass et des rencontres professionnelles. En 2019, la deuxième édition a réuni 21 000 visiteurs. Toutes les projections sont gratuites sur réservation, sauf avant-premières et soirée Cinéma-Karaoké spéciale Grease.

Film d’ouverture en avant-première

Mercredi 30 septembre 2020 à 19h30 – UGC Ciné Cité Lille

C’est la Vie de Julien Rambaldi

avec Josiane Balasko, Léa Drucker, Youssef Hajdi, Nicolas Maury, Florence Loiret Caille, David Marsais, Julia Piaton, Alice Pol, Tom Leeb, Sarah Stern, Antoine Gouy, Fadily Camara, Thomas Scimeca, Mélodie Richard

Synopsis : Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie…

avant-première

UGC Ciné Cité Lille

L’Origine du Monde de Laurent Lafitte

avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne, Hélène Vincent, Nicole Garcia, Pauline Clément, Grégory Gaule…

Synopsis : Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution. Une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime…





CineComedies invite le Festival d’Annecy

En cette année exceptionnelle, de nombreux événements ont été annulés ou n’ont pu se dérouler normalement. En signe de solidarité avec l’industrie du cinéma, le Festival CineComedies est très heureux d’ouvrir ses portes au Festival International du film d’animation d’Annecy. Découvrez en avant-première Lupin III : The First, un des films prévus initialement dans la programmation 2020 du festival.

UGC Ciné Cité Lille

Lupin III : The First de Takashi Yamazaki (VF)

Synopsis : Le cultissime « gentleman cambrioleur » Lupin III revient dans une aventure effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer les secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une sombre cabale poursuivant d’horribles desseins. Entre pièges mortels, escapades aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent d’esprit et d’audace dans ce long-métrage d’animation qui ravira autant les fans de cette série légendaire créée il y a 50 ans par Monkey Punch, que les nouveaux venus de 7 à 77 ans !

Rétrospective La Comédie américaine des années 1980

Marqué par le pessimisme des années Nixon, puis du règne sans partage des blockbusters, le cinéma américain délaisse temporairement la comédie au cours des années 1970. Si quelques réussites signées Woody Allen et Mel Brooks émergent au cours de cette période claire-obscure, la décennie nouvelle sera pourtant celle de la renaissance du genre comique. Portée par l’irruption de nouveaux talents issus des rangs de la télévision, la comédie américaine s’impose bientôt sur tous les fronts, avec le petit écran comme principal fournisseur de talents.

Authentique vivier créatif, l’émission hebdomadaire Saturday Night Live, créée par Lorne Michaels en 1975, révèle chaque semaine de nouveaux comédiens-auteurs, à commencer par Dan Aykroyd, John Belushi, Bill Murray et Eddie Murphy. Leurs premiers pas cinématographiques font grand bruit dès l’aube des années 1980 avec The Blues Brothers, puis Un fauteuil pour deux, tous deux réalisés par John Landis. Au même moment, Jim Abrahams, David et Jerry Zucker, qui avaient croisé le chemin de Landis à l’occasion de la satire télévisuelle Hamburger Film Sandwich, dynamitent l’art de la parodie dans l’inégalé Y-a-t-il un pilote dans l’avion ? Dans une veine similaire, Rob Reiner fait grimper le gagomètre jusqu’à onze avec son décapant rockumentaire Spinal Tap.

En marge des triomphes au box-office de Tootsie, de S.O.S. fantômes et du Flic de Beverly Hills, d’autres auteurs-réalisateurs signalent leur arrivée : John Hugues, le roi de la teen-comedy, impose son style alerte dans La Folle journée de Ferris Bueller tandis que Joel et Ethan Coen, alias les Frères Coen, signent leur entrée fracassante dans le registre burlesque avec Arizona Junior.

Découvrez ou redécouvrez tous ces tickets choc dans la rétrospective La Comédie américaine des années 1980 du Festival CineComedies.

Les films projetés gratuitement (sur réservation) :

Jeudi 01 octobre 2020

– A partir de 18h : Soirée The Blues Brothers (John Landis, 1980) – Gare Saint Sauveur – Pas de réservation

– 20h30 : Tootsie (Sydney Pollack, 1982) – UGC Ciné Cité Lille – VOSTFR – Réservation >>> cliquez ici !!!

Vendredi 02 octobre 2020

– 18h30 : Y-a-t-il un pilote dans l’avion ? (ZAZ, 1980) – UGC Ciné Cité Lille – VOSTFR – Réservation >>> cliquez ici !!!

– 20h30 : S.O.S Fantôme (Ivan Reitman, 1984) – UGC Ciné Cité Lille – VOSTFR – Réservation >>> cliquez ici !!!

– 21h : Arizona Junior (Joel Coen, 1987) – Cinéma Le Majestic – VOSTFR – Réservation >>> cliquez ici !!!

Samedi 03 octobre 2020

20h30 : Un fauteuil pour deux (John Landis, 1983) – Cinéma Le Majestic – VOSTFR – Réservation >>> cliquez ici !!!

21h : Spinal Tap (Rob Reiner, 1984) – UGC Ciné Cité Lille – VOSTF – Réservation >>> cliquez ici !!!

Dimanche 04 octobre 2020

14h30 : La Folle journée de Ferris Bueller (John Hugues, 1986) – UGC Ciné Cité Lille – VOSTF – Réservation >>> cliquez ici !!!

17h : Le Flic de Beverly Hills (Martin Brest, 1984) – UGC Ciné Cité Lille – VOSTF – Réservation >>> cliquez ici !!!

Soirée 40ème anniversaire The blues Brothers

Jeudi 01 octobre 2020 à partir de 18h – Gare Saint-Sauveur – Projection en plein air – Entrée libre

« Everybody needs somebody, Everybody needs somebody to love »

Qui ne connaît pas cet hymne tiré du chef d’œuvre comique et musical de John Landis The Blues Brothers avec le duo Dan Aykroyd / John Belushi, sorti au cinéma il y a tout juste 40 ans ?

De la réunion de deux comiques passionnés par le Rhythm and blues et ayant créé les personnages de Jake et Elwood Blues pour le Saturday Night Live de MTV, John Landis et son casting cinq étoiles en ont tiré un film culte, toutes générations confondues.

Au programme, une projection du film en plein air sur l’esplanade de la Gare Saint-Sauveur agrémentée de jeux et d’animations musicales.

Soirée organisée avec le soutien de lille3000.

Soirée Jean-Paul Rappeneau

Après plusieurs films comme scénariste Jean-Paul Rappeneau s’impose comme un cinéaste majeur dès La Vie de château en 1965, comédie à la perfection millimétrique. Il y étrenne un principe qu’il développera par la suite : les trajectoires individuelles de personnages pris dans une course, dans un mouvement qui les dépasse, celui de l’Histoire.

« Souvent, précise Rappeneau, il me vient à l’esprit la phrase de Romain Gary : « Ce qui caractérise la grâce, c’est le mouvement. » Etymologiquement, le cinématographe, c’est l’« écriture du mouvement ». Les films qui m’ont accroché dans ma formation de cinéphile et de futur réalisateur sont les comédies américaines. Elles m’ont appris que le mouvement doit exprimer un sentiment et réclame d’être juste. Voilà donc ce après quoi je cours depuis des années : la justesse du rythme et du sentiment. »

Metteur en scène de l’élégance, de la pulsation rythmique, de la virtuosité, Rappeneau n’a, en cinquante-cinq ans, tourné que huit films, dont six comédies, certaines déjà auréolées du statut de classique.

Les films projetés à l’UGC Ciné Cité Lille (sur réservation) :

Vendredi 02 octobre 2020 à 17h30 – La Vie de château (Jean-Paul Rappeneau, 1966) – UGC Ciné Cité Lille

Réservation >>> cliquez ici !!!

Vendredi 02 octobre 2020 à 19h30 – Les Mariés de l’An II (Jean-Paul Rappeneau, 1971) + Masterclass Jean-Paul Rappeneau – UGC Ciné Cité Lille

Réservation >>> cliquez ici !!!

Soirée Agnès Jaoui

Comédienne, scénariste, dialoguiste, réalisatrice et même chanteuse, Agnès Jaoui est une artiste définitivement inclassable, aux visages et aux talents multiples.

Les deux pièces qu’elle co-écrit avec Jean-Pierre Bacri (Cuisine et dépendances, Un Air de famille), sont de tels succès qu’elles sont rapidement transposées au cinéma. Le couple Jaoui-Bacri en signe naturellement les différentes adaptations, tout en conservant leurs rôles respectifs. Les films réalisés, l’un par Philippe Muyl, l’autre par Cédric Klapish, cumulent près de trois millions d’entrées, cinq nominations aux César et trois reçus.

Suite à la collaboration fructueuse du couple avec Alain Resnais (Smoking/No Smoking, On connaît la chanson), Agnès Jaoui se lance dans la réalisation de son premier film, Le Goût des autres, qui séduit près de quatre millions de spectateurs et obtient le César du meilleur film et celui du meilleur scénario.

Au-delà d’être la femme la plus césarisée du cinéma hexagonal, Agnès Jaoui est surtout une des rares à s’être fait une place de choix dans la Comédie à la française, en alliant exigence artistique et popularité.

Le film projetés à l’UGC Ciné Cité Lille – Gratuit (sur réservation) :

Samedi 03 octobre 2020 à 19h30 – Le Goût des autres (Agnès Jaoui, 2000) + Masterclass exceptionnelle d’Agnès Jaoui animée par Jérémie Imbert

Réservation >>> cliquez ici !!!

Les films projetés à l’Arenberg Creative Mine – Wallers – Gratuit (sur réservation) :

Dimanche 04 octobre 2020 à 11h30 – Un air de famille (Cédric Klapisch, 1996) – Cinéma Le Majestic

Réservation >>> cliquez ici !!!

Soirée Cinéma-Karaoké spéciale Grease

Vendredi 02 octobre 2020 à 20h30 – Théâtre du Casino Barrière Lille – Tarif unique : 22€

Avec L’Écran Pop, le Festival CineComedies invite le public à retourner sur les bancs de l’école dans une ambiance « electrifying » avec Grease, une comédie de Randal Kleiser. Une soirée cinéma-karaoké des plus explosives aux côtés du couple mythique John Travolta / Olivia Newton-John, qui a fait chavirer petits et grands !

L’Écran Pop est un organisateur de cinéma-karaoké dans la tradition anglo-saxonne du Sing-Along, un concept joyeux, participatif et fédérateur pour voir ou revoir sur grand écran les films musicaux cultes, projetés en version karaoké et accompagnés de nombreuses animations pour s’immerger dans l’ambiance du film.

Billetterie >>> cliquez ici !!!



Les Introuvables de CineComedies

Le Festival CineComedies propose cette année une nouvelle section avec Les introuvables de CineComedies, de grandes comédies, rares ou invisibles sur grand écran depuis plusieurs décennies.

Dimanche 04 octobre 2020 à 16h30 – Cinéma Le Majestic Lille – Gratuit (sur réservation)

Le 17ème Ciel (Serge Korber, 1966) avec Jean-Louis Trintignant, Marie Dubois, Jean Lefebvre, Marcel Dalio…

Premier long métrage de Serge Korber, Le 17ème ciel avait reçu à l’époque les éloges de la critique mais fût un échec public. Sorti au même moment qu’Un homme et une femme, le film fût englouti par une vague de « chabadabada » et plongea dans les limbes de l’Histoire du cinéma.

Le 17ème ciel est une des rares comédies de la Nouvelle Vague, dont le cinéaste utilise certains effets stylistiques. Une œuvre rare illuminée par le duo Jean-Louis Trintignant – Marie Dubois.

Le film sera précédé du court-métrage Un jour à Paris (1962) avec Jean-Louis Trintignant, premier film produit par Marin Karmitz, fondateur de la société MK2.

Réservation >>> cliquez ici !!!

avant-première Laurel & Hardy

Dimanche 04 octobre 2020 à 14h – Cinéma Le Majestic Lille – Gratuit (sur réservation)

Laurel & Hardy au Far West (James W. Horne, 1937 – 59 minutes)

Synopsis : Selon les dernières volontés d’un ami, Laurel et Hardy sont chargés de remettre à sa fille, Mary Roberts, le titre de propriété d’une mine d’or… Et rien ne se passera comme prévu !



Le film est présenté pour la première fois dans une nouvelle copie entièrement restaurée par Lobster Films. Il sera précédé de 2 court-métrages mettant en scène Stan Laurel seul dans l’un, et Oliver Hardy seul dans l’autre.

Réservation >>> cliquez ici !!!

Yves Robert : spécial 100ème anniversaire

Né le 19 juin 1920, Yves Robert a marqué de son empreinte indélébile la Comédie à la française en conjuguant cinéma populaire et exigence artistique. De Ni vu… ni connu… à Montparnasse Pondichéry en passant par La Guerre des boutons, Le Grand Blond avec une chaussure noire, Un éléphant ça trompe énormément ou Le Bal des casse-pieds, Yves Robert est devenu l’un des cinéastes français les plus importants du XXème siècle, bien qu’il soit parfois mésestimé par la critique voire oublié lors des différentes rétrospectives.

Afin de fêter dignement le centenaire de la naissance du comédien, auteur, réalisateur et producteur saumurois, le Festival CineComedies a décidé de lui rendre hommage en projetant dans une magnifique copie restaurée La Guerre des boutons, près de 60 ans après sa sortie au cinéma et ses 10 millions de spectateurs enthousiastes.

À l’issue de la projection, les spectateurs lillois auront la chance de pouvoir échanger avec Petit Gibus et Grand Gibus grâce à la présence exceptionnelle de leurs deux interprètes : Martin Lartigue et François Lartigue.

Dimanche 04 octobre 2020 à 11h – UGC Ciné Cité Lille – Gratuit (sur réservation)

La Guerre des Boutons (Yves Robert, 1962)

Réservation >>> cliquez ici !!!

Tout comme Yves Robert, Arsène Lupin sera lui aussi doublement à l’honneur. En marge de la projection en avant-première du film d’animation Lupin III ; The First, une comédie policière réalisée par Yves Robert sera au programme du festival : Signé Arsène Lupin, avec dans le rôle-titre Robert Lamoureux, à qui le Festival CineComedies rendra également hommage à l’occasion du centenaire de sa naissance, avec la complicité de Yannick Bourdelle, spécialiste de Robert Lamoureux.

Samedi 03 octobre 2020 à 14h30 – Cinéma Le Majestic Lille – Gratuit (sur réservation)

Signé Arsène Lupin (Yves Robert, 1959)

Réservation >>> cliquez ici !!!

Autour du Festival

Exposition Le Cinéma de Bourvil

12 septembre au 04 octobre 2020 – Palais Rihour

Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h à 18h (dernière visite à 17h30) – Entrée libre

Après Pierre Richard et Gérard Oury, le Festival CineComedies poursuit sa mission de valorisation du patrimoine de la comédie en proposant une exposition dédiée à Bourvil.

Près de 450 pièces seront exposées au Palais Rihour pendant 3 semaines, du 12 septembre au 04 octobre 2020.

De Pas si Bête au Mur de l’Atlantique, en passant par La Traversée de Paris, Un drôle de paroissien, Le Corniaud ou La Grande vadrouille, le visiteur se baladera dans la carrière cinématographique d’André Bourvil.

À travers de nombreuses photos, affiches du monde entier, souvenirs et objets de tournages, le public découvrira la filmographie complète de cet homme qui reste l’un des artistes préférés du monde francophone.

Rencontre-Dédicace

Jean-Louis Trintignant, Dialogue entre amis de Serge Korber et Jean-Yves Katelan

Samedi 03 octobre 2020 à 16h – Librairie Furet du Nord

À l’occasion de la sortie en librairie le 08 octobre prochain de Jean-Louis Trintignant, Dialogue entre amis, Serge Korber dialoguera avec le public du Furet du Nord lors d’une rencontre animée par Michel Paquot. Il évoquera son amitié et sa collaboration avec le comédien qu’il a dirigé dans son premier court-métrage Un jour à Paris (1962) ainsi que dans son premier long-métrage Le 17ème ciel (1966) tous deux projetés lors du festival.

Dans le cadre de l’hommage rendu par le festival à Bourvil à travers une exposition et la projection de deux films emblématiques (La Traversée de Paris, Le Corniaud), la discussion se poursuivra autour de la relation entre Bourvilet Louis de Funès, en présence de Dominique Raimbourg (fils de Bourvil), Pascal Delmotte (Commissaire de l’exposition Le Cinéma de Bourvil) et Serge Korber, grand ami de Louis de Funès, qu’il a dirigé dans L’Homme orchestre et Sur un arbre perché.

À l’issue de la discussion, Serge Korber dédicacera son livre Jean-Louis Trintignant, Dialogue entre amis et Pascal Delmotte dédicacera ses ouvrages Bourvil, ça va, ils sont contents et Bourvil, le ciné d’André.

Livre Bourvil – ça va, ils sont contents Livre Bourvil, le ciné d’André

