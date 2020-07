Pour la 3ème année consécutive, le parc animalier Pairi Daiza est élu Meilleur Zoo d’Europe aux Diamond ThemePark Awards

Pour la troisième année consécutive, Pairi Daiza est élu Meilleur Zoo d’Europe. Il s’agit du plus prestigieux des neuf trophées que le parc a reçu aux Diamond ThemePark Awards, les « Oscars » de l’industrie du divertissement. Pas moins de 67 517 votes ont été enregistrés pour cette élection présidée par un jury d’experts des parcs animaliers et d’attractions en Europe.

Après avoir déjà remporté ce prix en 2018 et en 2019, Pairi Daiza peut à nouveau porter le titre de Meilleur Zoo d’Europe en 2020. Un titre qui salue, outre le voyage autour du monde proposé aux visiteurs à la découverte des beautés et des richesses des cinq continents, l’importante implication des équipes de Pairi Daiza dans la conservation des espèces menacées comme le panda géant, l’ours blanc, l’éléphant d’Asie ainsi que les efforts de réintégration de l’ara de Spix, l’oiseau le plus rare au monde, dans son milieu naturel.

A côté du titre de Meilleur Zoo d’Europe en 2020, Pairi Daiza a également reçu huit prix dont celui du Meilleur Hôtel pour ses « Full Moon Lodges », les logements de caractère construits sous terre et qui offrent à celles et ceux qui y séjournent une vue imprenable sur les ours bruns et loups gris de La Dernière Frontière.

Les Neuf Awards remportés par Pairi Daiza en 2020 sont :

Meilleur Zoo d’Europe (pour la 3ème année consécutive).

Meilleur hôtel d’Europe.

Meilleur Zoo de Belgique et des Pays-Bas (pour la 8ème année consécutive).

Plus beau Parc de Belgique.

Plus bel habitat animalier pour le Temple des Fleurs où réside l’une des deux familles d’orangs-outans de Sumatra.

Plus belle naissance de Belgique et des Pays-Bas qui récompense la venue au monde de Bao Di et Bao Mei, les jumeaux pandas géants nés le 8 août 2019.

Meilleure présentation d’animaux pour la démonstration de vols de rapaces.

Meilleur restaurant pour le restaurant russe L’Izba.

Meilleurs réseaux sociaux de Belgique.

Un encouragement à poursuivre le travail de sauvegarde des espèces menacées

Ces distinctions sont avant tout une belle récompense pour les soigneurs, les jardiniers, les architectes, les ingénieurs et toutes les autres équipes qui ont fait de Pairi Daiza une référence en matière de protection des animaux et de sauvegarde de la nature. Ces récompenses, qui sont aussi celles des visiteurs de Pairi Daiza, sont une motivation supplémentaire et un nouvel encouragement à poursuivre un travail de longue haleine en faveur de la préservation de la nature.

Source – Photos et images : DR / © Pairi Daiza