Pour la 1ère fois en France, un Ciné-Concert Skyfall-007 au Zénith de Lille le mercredi 25 novembre 2020

Pour la première fois en France, Broadway Production propose Skyfall – 007 en ciné-concert le mercredi 25 novembre 2020 à 20h au Zénith de Lille.



Skyfall en Ciné-Concert

Redécouvrez le classique de la saga 007, comme vous ne l’avez encore jamais entendu ! Un orchestre symphonique interprètera, en live sur scène, la célèbre bande-originale en parfaite synchronisation avec la projection intégrale du film.

Synopsis du film Skyfall – 007

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le MI6 est à présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu’un seul allié de confiance vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va devoir agir dans l’ombre. Avec l’aide d’Eve, un agent de terrain, il se lance sur la piste du mystérieux Silva, dont il doit identifier coûte que coûte l’objectif secret et mortel…

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 39€ et 99€.



Source : Broadway Production / Photos & images : DR – © 2019 Danjaq. MGM. 007 and related James Bond Trademarks, TM Danjaq