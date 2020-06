Piscines, aires de jeux, city-stades… rouvrent à partir du lundi 22 juin 2020

A partir du lundi 22 juin 2020, des nouvelles réouvertures d’équipements municipaux sont prévues : piscines, salles de lecture des bibliothèques (à partir du 23 juin 2020), aires de jeux pour les enfants, city-stades…

Piscines Marx dormoy & Fives – Réservation obligatoire

Après la phase progressive d’ouverture qui a démarré à la Piscine Marx Dormoy le mardi 02 juin dernier pour les entrainements de Haut Niveau, puis le lundi 15 juin 2020 pour les entrainements des clubs, la date du lundi 22 juin 2020 marque une nouvelle étape avec l’ouverture au public des piscine Marx Dormoy et de Fives. L’ouverture de la piscine Plein Sud suivra dans le courant de la semaine suivante.

Conformément aux contraintes sanitaires annoncées par le ministère des Sports, encadrant la réouverture des complexes aquatiques, les services de la Ville se sont mobilisés pour que les Lillois puissent avoir accès aux piscines municipales dans les meilleurs délais et dans de bonnes conditions. La Ville a donc mis en place un protocole spécifique pour chaque piscine afin de garantir la sécurité des nageurs.

Modalités d’accueil

À Marx Dormoy, 15 à 20 personnes peuvent être accueillies toutes les 15 minutes. La jauge du nombre d’usagers accueillis en simultané est fixée à 100 personnes. Le temps de présence au sein de l’équipement est limité à 2 heures.

À Fives, la jauge du nombre d’usagers est fixée à 12 personnes pour un créneau de 45 minutes.

Horaires

Piscine Marx Dormoy : du lundi au vendredi de 8h à 13h30 et de 15h30 à 18h. Le samedi de 8h à 13h et le dimanche de 8h30 à 12h30. Fermeture de la piscine le 26 juin et pendant la période du lundi 06 juillet au dimanche 30 août 2020 inclus, pour cause de travaux.

Piscine de Fives : ouverture du lundi au samedi de 9h15 à 18h30 et le dimanche matin de 8h15 à 11h45.

Réservation en ligne : https://reservations.lille.fr/event/piscines

La réouverture au public des piscines municipales s’accompagne de plusieurs conditions d’accès :

– Réservation obligatoire en ligne, au préalable, d’un créneau horaire.

– Accès réservé uniquement aux Lillois, Lommois et Hellemmois sur présentation d’un justificatif de domicile (le Pass Lille & moi peut être présenté comme justificatif).

– Port du masque obligatoire dans le hall d’accueil.

– Désinfection des mains à l’entrée (mise à disposition de gel).

– Paiement par carte bancaire conseillé.

– Douche savonnée obligatoire avant d’accéder aux bassins et après (condamnation d’une douche sur deux)

– Condamnation des casiers à la piscine de Fives, chaque usager aura une cabine attribuée où il pourra laisser ses effets personnels durant la baignade.

– Matériel personnel de piscine (palmes, planches, pull-buoy…) non autorisé.

– Condamnation des sèche-cheveux, des distributeurs automatiques, des casiers à la piscine de Fives.

– Respect des distanciations physiques.

– Protocole de nettoyage et de désinfection renforcé, notamment au niveau des points de contacts (vestiaires, douches, sanitaires). L’aération est également renforcée.

Ces mesures pourront s’assouplir en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des directives ministérielles.

Halle de Glisse – Réservation Obligatoire

La Halle de Glisse a rouvert au public et pour les cours collectifs le lundi 15 juin 2020. Elle est accessible uniquement sur réservation en ligne d’un créneau horaire pour une session de 2 heures. La jauge limitée du nombre de personnes accueillies en simultané est fixée à 20 personnes.

Réservation en ligne : https://reservations.lille.fr/event/halle-de-glisse#

salles de lecture des médiathèques

Réouverture progressive des salles de lecture des médiathèques de quartier

À partir du 23 juin 2020, les Médiathèques de Lille-Sud, Moulins, Wazemmes, Faubourg de Béthune et Fives ouvriront à nouveau leurs portes du mardi au samedi de 14h à 18h.

Dans le même temps, les Médiathèques Jean Lévy et Saint-Maurice Pellevoisin proposeront d’avantage de créneaux pour le service de Click and Collect :

– À Jean Lévy (Lille-Centre) >>> Lundi de 14h à 19h & Mardi – Mercredi – Samedi de 13h à 19h.

– À Saint-Maurice Pellevoisin >>> Mardi – Mercredi – Samedi de 14h à 18h.

Les services Patrimoine et Céciweb de la médiathèque Jean Lévy seront à nouveau accessibles :

L’espace Patrimoine (03 20 15 97 26 – bmpatrimoine@mairie-lille.fr) et le service Céciweb (03 20 15 97 28 – ceciweb@mairie-lille.fr) sont de nouveau accessibles sur rendez-vous.

À partir du 07 juillet 2020, ce sera le tour des Médiathèques Jean Lévy, Saint-Maurice Pellevoisin et Vieux-Lille du mardi au samedi de 14h à 18h.

La Médiathèque des Bois-Blancs quant à elle, ouvrira à nouveau en septembre.

Afin de respecter les gestes barrières et garantir la sécurité de tous, de nouvelles conditions d’accès s’appliquent :

– Le port du masque est obligatoire (sauf pour les enfants de moins de 11 ans).

– Le nettoyage des mains est impératif (mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée des médiathèques).

– Les places assises sont condamnées, une circulation fluide du public est préconisée dans les espaces.

– L’accès est concentré sur les espaces dédiés aux collections et aux emprunts (en rez-de-chaussée).

– Les ordinateurs de la Bibliothèque Municipale de Lille ne sont pas accessibles.

– La presse quotidienne est accessible uniquement via la Ressource En Ligne Europresse. Il est toutefois possible d’emprunter les magazines.

– Pas d’inscription sur place. L’inscription à la Bibliothèque Municipale de Lille des Lillois, Hellemmois et Lommois est facilitée en ligne sur mesdemarches.lille.fr.

– À leur retour, les documents restent soumis à une durée de confinement par précaution sanitaire.

Aires de Jeux, Agrès Sportifs et City-Stades

À partir du 22 juin 2020, les aires de jeux pour enfants, agrès sportifs dans les parcs et jardins, ainsi que les city-stades de la ville seront de nouveau accessibles. Le lavage des mains au gel hydroalcoolique avant est impératif.

Source et image : © Ville de Lille