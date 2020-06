Pairi Daiza propose 50 nouveaux logements insolites au cœur de La Terre du Froid

Alors que la frontière entre la France et la Belgique est toujours fermée (jusqu’au 15 juin 2020), le Jardin des Mondes Pairi Daiza à Brugelette en Belgique (à 1h de Lille) propose à partir du lundi 08 juin 2020 de découvrir ou redécouvrir ses offres exclusives de séjour en demi-pension. Des offres uniques pour une expérience inoubliable, à vivre seul, en couple, en famille, entre amis.

Avec La Dernière Frontière et désormais La Terre du Froid, Pairi Daiza Resort propose aux visiteurs une offre de séjour encore plus large, qui répond aux attentes des hôtes les plus exigeants.

Cette année, ce sont pas moins de 100 logements (chambres d’hôtels, lodges, maisons enterrées, chambres avec vision subaquatique,…) qui permettront de séjourner auprès de familles d’animaux extraordinaires, chacune installée dans un environnement spacieux et fidèlement reconstitué : ours bruns et noirs, morses, loups gris, ours blancs, daims, tigres de Sibérie, otaries de Steller et, prochainement, manchots.

S’endormir avec le hurlement des loups, se réveiller nez à nez avec un ours brun, observer le ballet aquatique des otaries depuis votre balcon ou suivre un ours blanc dans et hors de l’eau est possible.

50 logements insolites au cœur de La Terre du Froid

La Terre du Froid, le nouveau monde qui représente l’un des plus gros investissements de l’histoire de Pairi Daiza met à l’honneur l’Arctique et l’Antarctique, les contrées polaires de notre planète et leurs sublimes banquises. On y rencontre notamment des ours blancs, d’imposants morses, des tigres de Sibérie et, bientôt, des manchots. Autant d’animaux nés dans d’autres jardins zoologiques et qui ont été confiés au Parc dans le cadre de programmes internationaux de sauvegarde de ces espèces vulnérables ou en danger. Ces animaux emblématiques, véritables ambassadeurs de leurs congénères qui souffrent dans la nature résident dans de vastes territoires, intérieurs et extérieurs, aménagés pour leur plus grand bien-être dans des conditions bien supérieures à ce que les législations imposent.

Ours Blanc Ours Brun Morse

Crédit photos : © Pairi Daiza

50 logements sont répartis au cœur de ce nouveau monde. Ils offrent une vue inoubliable sur les territoires de ces animaux. Vue plongeante, vue panoramique, vue en tête-à-tête, le résident a le choix. Bien sûr, les animaux sont libres de passer juste devant les fenêtres ou pas. Leur bien-être avant tout. Comme dans la partie du Pairi Daiza Resort inaugurée en juin 2019 qui se situe dans La Dernière Frontière, le confort des résidents prime dans les logements.

Crédit photos : © Pairi Daiza

Les matériaux utilisés sont nobles, la décoration raffinée et les sanitaires, douches, bains à bulles et parfois saunas privatifs, sont de très grande qualité. Chaque logement est un cocon qui immerge ses résidents dans un autre monde. Le monde inoubliable du Pairi Daiza Resort.

La Sécurité et la santé de tous avant tout

Afin de garantir un séjour en toute sécurité dans la situation actuelle, des mesures supplémentaires sont appliquées par l’ensemble du personnel qui a été formé en conséquence.

Toutes les dispositions ont été prises par les équipes de Pairi Daiza pour assurer :

– une désinfection minutieuse de toutes les zones communes du Resort, ainsi que des sanitaires et les restaurants, plusieurs fois par jour.

– un lavage des textiles respectant les protocoles sanitaires en vigueur.

– un service d’enregistrement et de conciergerie « à distance » afin de minimiser les interactions et le contact direct.

– un service de repas en chambre possible pour tous.

– les règles de distanciation sociale appliquées dans tous les restaurants (distance entre les tables) et des règles d’hygiènes les plus strictes imposées au personnel.

Des séjours immersifs en demi-pension

Séjourner au Pairi Daiza Resort c’est faire un Tour du Monde à deux pas de chez vous.

Le séjour en demi-pension comprend toujours :

– les entrées pour chaque résident pour 2 jours dans le Parc,

– les petits-déjeuners et repas du soir,

– l’accès au parc avant les visiteurs d’un jour,

– des moments privilégiés avec les animaux,

– une nuit entre les territoires des animaux,

– l’accès à La Dernière Frontière et à La Terre du Froid en dehors des heures d’ouverture,

– le parking,

– un cadeau de bienvenue.

Les offres de séjours en demi-pension sont proposées à partir de 129€ par personne. Une réduction de 10% est octroyée par logement dans lequel réside au moins un abonné 2020.

Infos et réservations :

– par téléphone entre 9h et 17h30 au +32 (0)68 250850,

– par mail : reservations.resort@pairidaiza.eu

Site internet de Pairi Daiza

Facebook de Pairi Daiza

Twitter de Pairi Daiza

Source & photos : © Pairi Daiza