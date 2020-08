Ouverture du Centre Commercial Lillenium le 25 août 2020 et l’Hypermarché E.Leclerc le 26 août 2020

Le mardi 25 août 2020 à 17h, le nouveau Centre Commercial Lillenium ouvrira ses portes dans le quartier de Lille-Sud. La pose de la première pierre eut lieu le 13 décembre 2017. Ce centre commercial comptera 105 boutiques, 1 hypermarché E.Leclerc, 12 restaurants, 1 rooftop, 1 cité des enfants, 1 parking de 900 places…

Pour célébrer l’ouverture de Lillenium, de nombreuses animations sont prévues le 25 août de 17h à 20h :

Rencontre électronique avec Ariel Wizman (DJ, journaliste, comédien, animateur de radio et de télévision) entre 17h et 20h pour vibrer aux rythmes de ses platines, entre 2 sets du DJ Nordiste Ttom de Araujo (champion de France junior).

Énergie festive Rock’n roll, punk et décalée avec l’Orchestre International du Vetex.

Intervention surprenante de danseurs urbains qui déambuleront dans le centre.

Espace photos pour un moment fun entre amis et/ou famille.

Plein d’autres surprises vous sont réservées par les enseignes les 25 & 26 août !

Ouverture du E.Leclerc le 26 août 2020 à partir de 8h30



Les enseignes (par ordre alphabétique)

Alive (prêt à porter féminin)

Aristow (sportswear)

Basic Fit (salle de fitness)

Beauty Phone (téléphonie)

Belchicken (restaurant)

Biotech USA (compléments alimentaires)

Bleu Libellule (produits de coiffure)

Blue Box (prêt à porter multimarques)

Body Minute (institut de beauté)

Bouygues Telecom (téléphonie)

Cahem (parc de jeux vidéo en réalité virtuelle)

Camaieu (prêt à porter féminin)

Chacun ses goûts (yaourts glacés artisanaux)

Chez Oncle Phil (sportswear)

Cigusto (cigarettes électroniques)

Cité des enfants – Smallicieux

Le Club (sandwicherie)

Columbus Café (coffe-shop)

D C M Jennyfer (prêt à porter féminin)

Darty (électroménagers, produits culturels)

Deichmann (chaussures)

Espace culturel Leclerc (produits culturels)

Le Foot Korner (sportswear)

Générale d’Optique (lunettes)

Grain de Malice (prêt à porter)

H&M (prêt à porter)

Histoire D’Or (bijouterie)

Izac (prêt à porter masculin)

J&Joy (prêt à porter)

JD Sports (sportswear)

Jeff de Bruges (chocolatier)

Jennyfer (prêt à porter)

Justin Donuts (donuts)

Krys (lunettes)

Leclerc (supermarché)

Levi’s (prêt à porter)

Lolly’s (confiserie américaine)

Lyly Sac (maroquinerie)

Mango (prêt à porter)

Mc Pie (restaurant)

Michel Dervyn (coiffeur)

Moa (bijoux, accessoires, maroquinerie)

Muy Mucho (ameublement & décoration)

New School Tacos (restaurant)

New Yorker (prêt à porter)

No Stress Permis (location de voiture)

Normal (Petit bazar, hygiène, beauté)

Okaïdi (vêtements enfants)

Opticien Lunetier (lunettes)

Pharmacie Leclerc (pharmacie)

Prima Donna (chaussures)

Project X (sportswear)

Promo vacances (agence de voyage)

Selectour Solaire Voyages (agence de voyage)

Sephora (parfumerie)

Sergent Major (vêtement pour enfants)

SFR (téléphonie)

Shampoo Expert (coiffeur)

Smizze (bijoux et montres)

Steak N’Shake (restaurant)

Subway (restaurant)

Tamaris (chaussures)

Tapa Tapa (restaurant)

Vapiano (restaurant)

Voyages Leclerc (agence de voyage)

Woko (restaurant)

Yves Rocher (produits de beauté)

Zelys (sportswear)

