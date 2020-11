Ouverture de la billetterie pour les demi-finales du TOP 14 au Stade Pierre Mauroy les 18 et 19 juin 2021

Le weekend des 18 et 19 juin 2021, les 4 meilleures équipes de rugby professionnel à XV de l’Hexagone se retrouveront au Stade Pierre Mauroy pour gagner le droit de se disputer le titre de champion de France 2021.

L a Ligue National de Rugby (LNR) ouvre les portes de sa billetterie dès ce mardi 17 novembre 2020 à 10h : il est temps de réserver ses places pour deux des plus beaux chocs finaux de la saison, et assister aux exploits des plus grands joueurs de rugby de la planète.

Les demi-finales du TOP 14 sont en effet une grande fête du rugby organisée pendant 48h. Après le succès de l’organisation des demi-finales 2014, la Métropole Européenne de Lille vibrera une nouvelle fois au rythme du TOP 14, avec un village dédié au rugby et un centre-ville de Lille aux couleurs de l’ovalie, dont les différentes animations seront dévoilées prochainement.

La Métropole Européenne de Lille et l’agence d’attractivité Hello Lille, ainsi que la ville de Lille, porteront haut les couleurs du TOP 14 et permettront aux grands amateurs de rugby ainsi qu’aux nouveaux curieux de vivre deux jours de fête dans une ambiance chaleureuse.

Conscients des incertitudes liées à la situation sanitaire actuelle, la Ligue National de Rugby (LNR) et le Stade Pierre Mauroy prendront évidemment toutes les dispositions nécessaires pour que l’événement se déroule dans les meilleures conditions, pour les spectateurs comme pour les équipes.

La Ligue National de Rugby (LNR) met en vente des places dès 20€ tandis que 60% des billets ne dépasseront pas les 50€, afin de permettre au plus grand nombre d’assister à ce grand spectacle mêlant matches à fort enjeu et animations au Stade Pierre Mauroy et dans le centre-ville de Lille.

La grande fête du TOP 14 n’attend plus que vous !

Réservation sur le site de la LNR >>> cliquez ici !!!

Site internet de la Ligue Nationale de Rugby

Source & image : DR- © LNR