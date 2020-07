[Officiel] Annulation des festivités (feu d’artifice, bals populaires, concerts…) du 14 juillet 2020 à Lille

En raison de la situation sanitaire et de l’interdiction des grands rassemblements, toujours en vigueur, la Ville de Lille est dans l’obligation d’annuler le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, ainsi que les bals populaires et les concerts organisés dans les quartiers.

Une cérémonie en hommage à celles et ceux mobilisés et en première ligne lors de la crise sanitaire est organisée par la Préfecture du Nord, Place de la République le 14 juillet 2020, en format restreint et en remplacement du défilé.

Source : Ville de Lille – Photo – © Zoom Sur Lille