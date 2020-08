Nouvelle distribution de masques à Lille à partir du 07 septembre 2020

Lors du déconfinement, la Ville de Lille avait distribué gratuitement des masques tissus aux Lillois(es), Lommois(es) et Hellemmois(es). Dans le cadre de la lutte contre la reprise de l’épidémie, une nouvelle distribution de masques, par la Poste, à domicile aura lieu entre le 07 et le 21 septembre 2020.

Le masque est rendu obligatoire dans les endroits clos, les parcs et jardins, et aussi sur certaines parties de notre territoire par arrêté préfectoral. Le Gouvernement a rendu obligatoire les masques dès le 01 septembre 2020 dans les bureaux/entreprises et le Préfet l’a rendu obligatoire dans de nouveaux espaces comme aux abords des écoles, des collèges et des lycées, dans un périmètre de 50m.

Les masques distribuées

Deux modèles de masques, homologués et réutilisables après lavages, seront distribués : 220 000 masques de la marque RUKO réutilisables jusqu’à 50 lavages et 80 000 masques de la marque Broderies Leveaux, jusqu’à 40 lavages.

