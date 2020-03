[Nouveau report] Le Centre Commercial Lillenium ouvrira ses portes le mercredi 06 mai 2020

Après un premier report de plusieurs mois, l’ouverture du nouveau Centre Commercial Lillenium dans le quartier de Lille-Sud était prévu le jeudi 02 avril 2020. Tout compte fait, le Centre Commercial Lillenium ouvrira ses portes le mercredi 06 mai 2020. En attendant, découvrez ci-dessous la liste des magasins, restaurants… du Centre Commercial Lillenium

Les enseignes annoncées (par ordre alphabétique)

Alive (prêt à porter féminin)

Aristow (sportswear)

Barber Men (barbier)

Basic Fit (salle de fitness)

Beauty Phone (téléphonie)

Belchicken (restaurant)

Biotech USA (compléments alimentaires)

Bleu Libellule (produits de coiffure)

Blue Box (prêt à porter multimarques)

Body Minute (institut de beauté)

Bouygues Telecom (téléphonie)

Burger Bar by Quick (restaurant)

Cahem (parc de jeux vidéo en réalité virtuelle)

Camaieu (prêt à porter féminin)

Chacun ses goûts (yaourts glacés artisanaux)

Chez Oncle Phil (sportswear)

Cigusto (cigarettes électroniques)

Cité des enfants

Club sandwich (sandwicherie)

Columbus Café (coffe-shop)

D C M Jennyfer (prêt à porter féminin)

Darty (électroménagers, produits culturels)

Deichmann (chaussures)

Docteur IT (réparateur de téléphone mobile)

Espace culturel Leclerc (produits culturels)

Foot Korner (sportswear)

Générale d’Optique (lunettes)

Grain de Malice (prêt à porter)

H&M (prêt à porter)

Histoire D’Or (bijouterie)

Icon (prêt à porter)

Izac (prêt à porter masculin)

J&Joy (prêt à porter)

JD Sports (sportswear)

Jeff de Bruges (chocolatier)

Justin Donuts (donuts)

Krys (lunettes)

Leclerc (supermarché)

Leclerc optique (lunettes)

Les joyaux de Paris

Levi’s (prêt à porter)

Little Time (coffee-shop)

Lolly’s (confiserie américaine)

Lyly Sac (maroquinerie)

Mango (prêt à porter)

Mc Pie (restaurant)

Michel Dervyn (coiffeur)

Moa (bijoux, accessoires, maroquinerie)

Muy Mucho (ameublement & décoration)

Namaste (restaurant)

New school Tacos (restaurant)

New Yorker (prêt à porter)

Normal (Petit bazar, hygiène, beauté)

Okaïdi (vêtements enfants)

Opticien lunetier (lunettes)

Parapharmacie Leclerc (parapharmacie)

Poke (restaurant)

Prima Donna (chaussures)

Project X (sportswear)

Promo vacances (agence de voyage)

R Run (chaussures de running)

Roof Top

Sephora (parfumerie)

Sergent Major (vêtement pour enfants)

SFR (téléphonie)

Shampoo Expert (coiffeur)

Skechers (chaussures)

Smizze (bijoux et montres)

Steak N’Shake (restaurant)

Subway (restaurant)

Tamaris (chaussures)

Tapa Tapa (restaurant)

Vapiano (restaurant)

Voyages Leclerc (agence de voyage)

Woko (restaurant)

Yves Rocher (produits de beauté)

Zelys (sportswear)

images : DR – © Vicity / © Vinci Construction / © Malherbe Paris / © E.Leclerc / © Lillenium