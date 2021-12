Noël en musique est de retour à Lille du 04 au 18 décembre 2021

Du 04 au 18 décembre 2021, la Ville de Lille souhaite mettre l’accent sur la culture en vous concoctant une programmation haute en couleur pour la période de Noël ! Vous allez pouvoir profiter de chorales, d’orchestres, de symphonies et de groupes qui vont ravir vos oreilles !

Au programme

Samedi 04 décembre 2021 à 18h30

Concerts Los Villancicos de Navidad

Lieu : Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille / Place Gilleson – Lille

Tarif : participation libre

Chants de Noël de la Renaissance ibérique, les « Villancicos » ont d’abord été des chants populaires profanes au Moyen-Age, avant de devenir des chants religieux pour le temps de Noël en Espagne et au Portugal, et plus tard, cette tradition s’est étendue dans tous les pays d’Amérique Latine. Chants, clavecin, guitare, charango, percussions, contrebasse, violoncelle, violon, flûte et percussions.

Dimanche 05 décembre 2021 à 17h

Concert La Famille Lefevre

Lieu : Cathédrale Notre-Dame de la Treille / Place Gilleson – Lille

Tarif : à partir de 10€

Les grands gagnants de « La France a un incroyable talent » viennent à Lille pour nous faire percer le mystère de Noël grâce à leurs voix extraordinaires.

Samedi 11 décembre 2021 à 18h30

Les Chœurs chantent Noël

Lieu : Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille / Place Gilleson – Lille

Tarif : participation libre

Quoi de mieux que des voix d’enfants et de jeunes pour entrer doucement dans la période de Noël ? Des chants traditionnels côtoieront ceux de Britten, Casals, Fauré, Poulenc, Rutter et bien d’autres encore.

Samedi 11 décembre 2021 à 15h

Concert « Chantons Noël ! » (durée : 50 minutes)

Lieu : Église du Cœur immaculé de Marie / 27, rue des Glycines – Lille

Tarif : gratuit – sans réservation

De «Vive le vent» à «Mon beau sapin» avec Les anges dans nos campagnes… venez en famille chanter toutes les chansons, cantiques et airs de Noël au son de la trompette et de l’orgue. Donnez de la voix à l’approche des fêtes ! Collation possible sur place : Pain d’épices, biscuits de Noël, thé, café (vente associative).

Samedi 11 décembre 2021 à 17h

Concert de Noël avec l’ensemble Ophicléide (durée : 1h)

Lieu : Église Anglicane / 14, rue Lydéric – Lille

Tarif : gratuit – sans réservation

L’ensemble Ophicléide regroupe en une formation originale et inédite des musiciens de la région Hauts-de-France autour d’un projet ambitieux de transcriptions du répertoire classique et contemporain mêlant le charme des voix, la chaleur des saxophones et l’orgue dans sa dimension orchestrale. C’est donc accompagné de l’orgue et de saxophones que les quatre musiciens reprennent les « tubes » de Noël, qu’ils soient profanes, sacrés… ou de Walt Disney !

Mardi 14 décembre 2021 à 18h30 / Mercredi 15 décembre 2021 à 18h

Concerts – Écoles de Musique

Lieu : Salle des Fêtes de Fives / 91, rue de Lannoy – Lille

Tarif : entrée libre – sans réservation

Deux dates à retenir pour les traditionnels concerts inter-écoles proposés par les élèves des écoles de musique de quartier de la ville sous la direction des professeurs de chant choral, d’orchestres, de musique d’ensemble instrumental. Dans le cadre de la programmation Noël en musique de la ville de Lille, deux concerts sont proposés sous le signe de la rencontre, un moment privilégié pour les équipes pédagogiques, l’occasion de se croiser sur scène, mais aussi pour le public familial issu des cinq structures de quartiers distincts (Bois-Blancs, Lille Centre, Lille Sud, Saint Maurice Pellevoisin, Wazemmes) avec la participation des ateliers du Faubourg des Musiques secteur ados/adultes. Rendez-vous à la salle des fêtes de Fives pour partager cet événement musical avec la production des chorales, orchestres et ensembles instrumentaux.

Vendredi 17 décembre 2021 à 20h

Concert Gospel on you fête Noël traditionnels – Orgue et Voix

Lieu : Église Saint-Pierre-Saint-Paul / 3, rue du Marché – Lille

Tarif : prix libre – sans réservation

Le chœur, rassemblant une cinquantaine de chanteurs, étudiants ou travailleurs, explore le répertoire gospel de toutes époques.

Samedi 18 décembre 2021 à 20h30

Concert « Offenbach en fête »

Lieu : Auditorium du Nouveau Siècle / 17, place Pierre Mendès France – Lille

Tarifs : 12€ / 4€ pour les moins de 12 ans

Prévente à l’Office de Tourisme de Lille et sur www.billetweb.fr/offenbach-en-fete

Un anniversaire impressionnant : 90 ans pour deux formations des Hauts-de-France soit 50 ans pour l’Orchestre de Douai et 40 ans pour le Chœur Régional ! A l’occasion des fêtes de fin d’année, les deux structures vous invitent à un programme festif autour de l’opéra bouffe et de son roi, Jacques Offenbach, qui excelle dans ce domaine. Opérette urbaine, militaire, farce et parodie alterneront avec des textes ciselés pour obtenir d’irrésistibles effets comiques, accompagnés d’une musique pétillante et toujours séduisante. Extraits de La Belle Hélène, La Vie Parisienne, Les Contes d’Hoffmann, Orphée aux Enfers.

Source et image : DR – © Ville de Lille