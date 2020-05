[Music Against Covid] Lundi 04 mai 2020, Bob Sinclar se produira en direct depuis l’Arc de Triomphe pour collecter des fonds pour lutter contre le Covid-19 [Reporté]

[MAJ 03/05/20]

Afin d’éviter tout risque de rassemblement, le show de Bob Sinclar est reporté après le confinement.



Lundi 04 mai 2020 à 20h02 (après les applaudissements), Bob Sinclar se produira sur l’Arc de Triomphe (Centre des Monuments Nationaux) afin de lever des fonds pour plusieurs associations et de lancer le mouvement « MUSIC AGAINST COVID ».

L’événement du lundi 04 mai 2020 se tiendra sans public, depuis le haut de l’Arc de Triomphe (aucun son et lumière ne sera visible depuis la Place de l’Étoile), dans le respect des règles de confinement, de sécurité et de distanciation sociale. Cette performance est organisée et retransmise en direct par Cercle en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux et Iriser.

Pendant ce concert, un appel à la générosité sera relayé au profit de Médecins sans Frontières, la Fondation de France et le Fonds de dotation 101 (One O One). Une collecte de fonds pour lutter contre le Covid-19, et un appel à mobilisation des artistes pour rejoindre le mouvement « MUSIC AGAINST COVID ».

Diffusions

En direct – Lundi 04 mai 2020 à 20h02

Fun Radio (à Lille sur le 96,8 MHz)

6play

Facebook du Cercle

Diffusion TV – W9

Dans la nuit du 04 au 05 mai 2020 à 1h35 du matin

Mardi 05 mai 2020 à 10h



Source : Cercle / Groupe M6 – image : © Cercle