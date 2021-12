Mercredi 29 décembre 2021 et samedi 08 janvier 2022, John Doe et Kinepolis Lomme organisent une opération King’s Man

Mercredi 29 décembre 2021 et samedi 08 janvier 2022, à l’occasion de la sortie du film « The King’s Man : Première Mission », John Doe, Escape Game numéro 1 à Lille mais aussi plus grand réseau d’espionnage français, sera présent pour faire vivre une initiation d’agent spécial à Kinepolis Lomme.

Installée dans le hall du cinéma, l’équipe d’Agents Doe proposera une animation avec un objectif simple : sauver tout le monde en 5 minutes ! Simultanément, une deuxième animation sera proposée avec des sessions d’Escape Game à gagner cette fois directement en salle pour celles et ceux qui iront voir l’incontournable The King’s Man : Première Mission.

Cet hiver, vous aurez encore plus de raisons de venir voir un film !

Ceci est un message secret à partager sans modération.

