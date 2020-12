Mercredi 16 décembre 2020, une déambulation de Noël est organisée dans le quartier du Faubourg de Béthune

Mercredi 16 décembre 2020 de 14h à 17h, une déambulation est organisée sur l’ensemble du quartier du Faubourg de Béthune.

Au programme

Deux fanfares de Noël accompagnées de deux musiciens, d’un jongleur et d’un échassier parcourront le quartier pour le plus grand plaisir des grands et des petits!

Soyez nombreux à les admirer, à les applaudir de vos fenêtres…

La première fanfare démarrera de la maison du projet à 14h et déambulera sur le cheminement de Concorde. La seconde fanfare sera au départ du local d’animation de la Baltique à 14h.

Les deux fanfares se retrouveront vers 17h devant la mairie de quartier du Faubourg de Béthune, 17 avenue Verhaeren, accompagnées de ses musiciens, ses jongleurs, ses échassiers et si les conditions météorologiques le permettent d’un cracheur de feu .

Attention : port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.

Source & photo : DR / © Ville de Lille