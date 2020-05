Mercredi 06 mai 2020, concert Virgin Radio – A la Maison avec la Scène Française

Après le concert Electroshock d’avril dernier, Virgin Radio propose un nouveau concert avec le meilleur de la Scène Française ! Rendez-vous le mercredi 06 mai 2020 à partir de 21h et retrouvez en live (sur l’antenne de Virgin Radio – à Lille sur le 92 MHz – mais aussi sur nos réseaux sociaux) les artistes Benjamin Biolay, Christine and the Queens, Clara Luciani, Tryo, Suzane, Pomme, Hervé, Camélia Jordana, Laurie Darmon, Izia, Elle & Lui et Noé Preszow. La crème de la #SceneFrançaiseVirginRadio mise en avant par Virgin Radio va ainsi se succéder pour vous faire vivre une soirée incroyable faite de live et de bonne humeur. Pour vivre une nouvelle soirée ensemble (sans bouger de la maison), rendez-vous donc le mercredi 06 mai 2020 !

Télécharger votre invitation personnalisée >>> cliquez ici !!!

les artistes

Benjamin Biolay



Christine and The Queens



Clara Luciani



Tryo

Suzane

Pomme



Hervé

Camélia Jordana



Laurie Darmon

Izia

Elle & Lui

Noé Preszow

Site internet de Virgin Radio

Source et images : DR / © Virgin Radio