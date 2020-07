Mardi 14 juillet 2020, le DJ Manu Falcon mixera en direct sur Facebook et Youtube en haut de la grande échelle des sapeurs-pompiers de Lille-Bouvines

Mardi 14 juillet 2020, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lille-Bouvines, le SDIS Nord et Monkey’s Live s’unissent pour proposer aux français un bal unique au monde, totalement virtuel et en ligne (sur Facebook et Youtube) à partir de 19h ! Le DJ Manu Falcon se produira en direct de la Caserne des Sapeurs-Pompiers de Lille-Bouvines depuis… la Grande Échelle !



C’est bien un événement hors du commun que les Sapeurs-Pompiers de Lille-Bouvines s’apprêtent à nous faire vivre en ce 14 juillet 2020 si particulier, distanciation sociale oblige. Les grands rassemblements étant proscrits car, rappelons-le, la crise du coronavirus n’est pas terminée, une idée a germé dans la tête de nos sapeurs-pompiers nordistes : faire danser la France entière en mode virtuel.

C’est un DJ de renommée internationale, connu pour ses titres « Stomp » ou encore le remix de « Où sont les femmes » qui a donné son accord. Le DJ Manu Falcon mixera tout en haut de la grande échelle des sapeurs-pompiers, sur le parking de la caserne de Bouvines, non ouverte au public.

Les bénéfices qui seront tirés de cette opération (vidéos, dons etc…) seront intégralement reversés à l’Œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers. Cette association à but non lucratif reconnue d’utilité publique assure la protection matérielle et morale des Orphelins et des familles des Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé ou non. L’Œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers, c’est 1358 enfants pris en charge, 887 familles représentées, 850 primes de vacances et d’étrennes et 1600 allocations trimestrielles scolaires versées aux enfants.

