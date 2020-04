Mardi 14 avril 2020, concert Virgin Radio – Electroshock en direct dans votre salon

A défaut de ne plus pouvoir sortir en soirée, Virgin Radio a décidé d’amener la soirée à vous ! Tenez-vous bien, la crème de l’électro made in Virgin vous livrera un show hors du commun le 14 avril 2020 de 21h à minuit ! The Avener, Kungs, Regard, Synapson, Trinix, Jonas Blue, Surf Mesa et Klingande seront tous en direct de leur salon, prêts à vous faire danser comme jamais. Le show sera à suivre en live à l’antenne de Virgin Radio (à Lille sur le 92 MHz) mais aussi en Facebook Live !

Télécharger votre affiche personnalisée >>> cliquez ici !!!

les artistes

The Avener



Kungs

Regard

Synapson

Trinix

Jonas Blue



Surf Mesa

Klingande

Site internet de Virgin Radio

Source et images : DR / © Virgin Radio