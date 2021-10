L’Urban Trail de Lille est de retour le samedi 06 novembre 2021

Samedi 06 novembre 2021, 3ème édition de L’Urban Trail de Lille. La Ligue des Hauts-de-France d’Athlétisme organise une course de 5km, une course de 10km ainsi qu’un Trail Urbain de 8km dans les rues de Lille.

Course de 5km

La course de 5km sera officielle et chronométrée.



Départ : 19h

Tarif : 6€ (ouvert aux coureurs nés avant le 31 décembre 2008)

Parcours : boulevard de la Liberté, boulevard Jean-Baptiste Lebas,…

Infos et inscriptions sur le site de l’Urban Trail de Lille jusqu’au 03 novembre 2021 >>> cliquez ici !!!

Course de 10km

La course de 10km sera officielle et chronométrée.

Départ : 17h30

Tarif : 10€ (ouvert aux coureurs nés avant le 31 décembre 2006)

Parcours : boulevard de la Liberté, boulevard Jean-Baptiste Lebas, Parc de la Citadelle,…

Infos et inscriptions sur le site de l’Urban Trail de Lille jusqu’au 03 novembre 2021 >>> cliquez ici !!!

Trail Urbain de 8km – Marche / Course

L’Urban Trail de Lille permettra de (re)découvrir des lieux emblématiques de la Ville de Lille, en marchant ou en courant. Une boucle d’environ 8km sera tracée, et les participants pourront l’emprunter à leur rythme, car cette course est non chronométrée et sans classement. Venez découvrir Lille autrement, en famille ou entre amis, en courant ou en marchant, en traversant les plus beaux monuments lillois.

Départ : 20h

Tarif : 11€ / 6€ (offre pour les enfants de moins de 16 ans)

Infos et inscriptions sur le site de l’Urban Trail de Lille jusqu’au 03 novembre 2021 >>> cliquez ici !!!

Site Internet de l’Urban Trail de Lille

Retrouvez notre reportage 2019 « L’Urban Trail de surprise en surprise »

Nos photos de l’Urban Trail 2019



Source & image : DR / © Ligue des Hauts-de-France d’Athélisme