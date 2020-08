L’obligation du Port du Masque étendue à de nouveaux espaces à Lille

Le Préfet du Nord a décidé d’étendre les mesures de port obligatoire du masque prises le 31 juillet à de nouveaux espaces à Lille comme sur l’ensemble du département du Nord.

L’arrêté préfectoral pris le vendredi 21 août 2020, pour une durée d’un mois, étend donc l’obligation du port du masque, pour toute personne âgée de 11 ans et plus, aux espaces suivants :

les abords des entrées de toutes les écoles, collèges et lycées dans un périmètre de 50 mètres et ce 15 minutes avant et après l’ouverture, et 15 minutes avant et après la fermeture de ces établissements;

les brocantes, braderies, vides greniers et marchés aux puces de plein air organisés sur des espaces publics ou habituellement ouverts au public.

Des affiches sont déployées par la Ville afin de signaler ces nouvelles zones concernées par l’obligation du port du masque.

Pour rappel, l’obligation du port du masque, prolongée par l’arrêté préfectoral du 21 août 2020, est déjà en vigueur dans les espaces suivants :

zones caractérisées par une forte fréquentation du public;

zones piétonnes, permanentes ou temporaires;

« zones de rencontre » où la circulation routière est limitée à 20 km/h (Grand Place et rues signalées sur la cartographie);

galeries commerciales, espaces assimilés et espaces de stationnement attenants des grandes et moyennes surfaces commerciales;

marchés publics de plein air;

emprises et abords, dont les espaces de stationnement, des infrastructures de mobilité et de transports (gares, métro, gares routières, aéroports, aérodromes);

espaces verts urbains (parcs, jardins et espaces aménagés en bord de cours d’eau);

espaces publics clos (commerces, restaurants, bars…).

Par ailleurs, le port du masque est obligatoire lors des manifestations sportives ou festives rassemblant une forte concentration de population.

L’arrêté préfectoral établit que le non-respect de l’obligation du port du masque est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, soit 135€.

Carte du port du masque obligatoire

(cliquez sur la carte pour accéder au fichier pdf de la Ville de Lille)

Source et image : DR – © Ville de Lille