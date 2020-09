Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design propose une programmation riche à partir du 09 septembre 2020

Après Turin, Séoul, Helsinki, Cape Town, Taipei et Mexico, la Métropole Européenne de Lille est Capitale Mondiale du Design en 2020. Depuis 2008, le titre de World Design Capital© est décerné tous les 2 ans par la World Design Organization (WDO), en signe de reconnaissance de l’utilisation novatrice du design par une ville ou une métropole dans le but de renforcer son développement économique, social, et environnemental. A noter que tous les grands événements prévus dans sa programmation seront présentés au public dès le mercredi 09 septembre 2020, dans le respect des règles sanitaires. Ces événements ont été repensés pour s’inscrire résolument dans le monde présent et souligner les contributions du design aux crises engendrées par le choc épidémique.

Lille Métropole 2020 revient à partir du 09 septembre 2020

La Capitale Mondiale du Design en 2020 reprend sa programmation en présentiel du 09 septembre au 15 novembre 2020, autour de propositions resserrées et densifiées, intégrant les précautions de santé publique liées à la crise sanitaire.

La programmation a été repensée et recomposée pour s’inscrire résolument dans le monde présent et souligner les contributions du design aux crises engendrées par le choc épidémique.

La Capitale Mondiale du Design en 2020a plus que jamais l’ambition d’être un des laboratoires où se dessine et s’expérimente un monde nouveau, avec une programmation déclinée en trois grands volets.

Les Maisons POC d’abord, qui valoriseront les projets d’innovation par le design, les POC, autour de problématiques capitales : « Prendre soin », « Ville collaborative », « Habiter», « Économie circulaire », « Action Publique ».

Des grandes expositions accueillies au TriPostal, par la Ville de Lille « Designer(s) du Design », « Sens Fiction », et à la Gare Saint Sauveur par lille3000 « les Usages du Monde », « La Manufacture, a labor of Love » ouvriront de nouveaux imaginaires nourris par le design pour penser et reconstruire le monde.

Une Design Week, enfin qui accueillera à la mi-octobre, des ateliers sur la contribution du design à la réparation du monde, des restitutions des premières expériences nées de la crise, des échanges internationaux sur les nouvelles responsabilités du design.

AU PROGRAMME

Les POC

Maison POC – Habiter – Bazaar Saint So – Lille – 09 septembre au 15 novembre 2020

Pour habiter, il faut s’attarder dans un endroit, rester, ne serait-ce qu’une courte période. C’est l’expérience que veulent donner à vivre aux visiteurs acteurs de la Maison POC Habiter.

Bazaar Saint So

292, rue Camille Guérin – Lille

Entrée libre

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au dimanche de 14h à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

En partenariat avec WAAO (centre d’architecture et d’urbanisme).

Maison POC – Prendre soin – Maison Folie Wazemmes – Lille – 09 septembre au 15 novembre 2020

La Maison POC « Prendre soin » s’intéresse aux liens entre éthique du soin et design. Le soin se présente comme un socle qui permet d’imaginer de nouvelles solutions face aux enjeux du XXIème siècle, et qui redonne son sens au design.

Maison Folie Wazemmes

70, rue des Sarrazins – Lille

Entrée libre

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au dimanche de 14h à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Maison POC – Économie Circulaire – Monastère des Clarisses – Roubaix – 09 septembre au 15 novembre 2020

La Maison POC « Économie Circulaire » dessine un modèle sobre en consommation de ressources épuisables où les déchets de l’un sont réintroduits dans le cycle de production de l’autre…

Monastère des Clarisses

2, rue de Wasquehal – Impasse du Couvent – Roubaix

Entrée libre

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au dimanche de 14h à 19h

Sur réservation >>> cliquez ici !!!

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Maison POC – Action Publique – Le Biotope – Lille – 09 septembre au 15 novembre 2020

Comment rendre les politiques publiques plus accessibles au citoyen ? Comment inviter ce dernier à y prendre part ? A quoi pourrait ressembler le service public de demain ?… Le design aide à repenser des services publics.

Le Biotope – Siège de la MEL

2, boulevard des Cités Unies – Avenue du Président Hoover – Lille

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Maison POC – Ville Collaborative – La Chaufferie Huet – La Madeleine – 09 septembre au 15 novembre 2020

La Maison POC « Ville Collaborative » explore, à travers des « spectacles de design », une centaine de projets locaux et du monde pour détecter les visions émergentes de partage, d’entre-aide et de coopération…

La Chaufferie Huet

Rue du Prè Catalan – La Madeleine

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Maison POC – L’Atelier des Mobilité – Arts et Métiers Campus de Lille – 09 septembre au 20 septembre 2020

Plus que la mobilité, les mobilités transforment nos villes… et nos vies.

Programme des animations – Dernières entrées à 18h :

– les 10 & 11 septembre 2020 de 13h à 19h : apprenez à réparer votre vélo vous-même / Avec Busabiclou

– jeudi 10 septembre 2020 de 14h à 16h : marquage vélo 10€/3€ (tarif adhérent) / Avec l’ADAV & le bus à biclou

L’ADAV est opérateur bicycode. Un numéro Bicycode unique est gravé sur le cadre du vélo et enregistré sur une base de données nationale consultable sur bicycode​.org. Si le vélo est volé et retrouvé par la police, le propriétaire sera informé que l’on a retrouvé son vélo.

– samedi 12, dimanche 13, dimanche 20 septembre 2020 de 14h à 18h : testez des vélos originaux, spectaculaires, photogéniques, sources de fous rires ! / Avec Grand Huit,

– les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 15h à 17h : pédalez pour avoir le plaisir de goûter à un smoothie onctueux sans émission de CO2 ! / Avec Vélo smoothie

– samedi 12 septembre 2020 de 14h à 18h & dimanche 20 septembre 2020 de 14h à 18h : Carte de cyclabilité

La carte de cyclabilité permet aux cyclistes de noter les voies de la région en fonction de leurs accessibilités à vélo. Son but est de représenter, le plus objectivement la cyclabilité du territoire et de conseiller les cyclistes dans leur recherche d’itinéraire. Qui mieux que le cycliste lui même pour connaitre et partager ces informations ? Droit au vélo projettera la carte et invitera les cyclistes à noter les rues à vélo en fonction de leur avis.

Arts et Métiers Campus de Lille

8, boulevard Louis XIV – Lille

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Journées de Recherche Design, Éthique – 15 septembre au 14 octobre 2020

L’Université de Lille organise 6 journées Recherche au sein des Maisons POC à partir de septembre. Ces journées questionneront la place de l’éthique dans la pratique du design, croisant recherche, thèses, retours d’expérience, bonnes pratiques.

Calendrier des Journées Recherche

Pour participer aux journées Recherche, inscrivez-vous, au préalable, à la plateforme numérique dédiée >>> cliquez ici !!!

15 septembre 2020 : Maison POC Ville Collaborative

23 septembre 2020 : Maison POC Économie circulaire

30 septembre 2020 : Maison POC Habiter

07 octobre 2020 : Design Management

08 octobre 2020 : Maison POC Prendre soin

14 octobre 2020 : Maison POC Action Publique

Les Maisons POC Lille, La Madeleine & Roubaix

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Les dîners chez l’habitant – 29 septembre & 27 octobre 2020

Des expériences culinaires uniques sont proposées chez des habitants de la métropole lilloise. Au cours de ces dîners, deux cultures se rencontrent : Florent Ladeyn, chef étoilé qui tient haut la gastronomie locale, interprète avec talent et savoir-faire la proposition culinaire d’un chef venu d’ailleurs (Grèce, le 22 septembre 2020 et Guadeloupe, le 27 octobre 2020). Les convives, à deux ou en solo, entourés d’inconnus, assistent à cet étonnant dialogue et dégustent des mets concoctés à quatre mains dans une « maison d’exception » de la métropole lilloise.

Réservations sur designiscapital.com

4 Grandes Expositions

La Manufacture : A Labour of Love – 09 septembre au 08 novembre 2020

Cette exposition imaginée par Lidewij Edelkoort, prévisionniste de tendances reconnue dans le monde entier, explore les expérimentations d’une nouvelle génération de designers autour des matériaux et des processus de fabrication.

Gare Saint Sauveur

17, boulevard Jean-Baptiste Lebas – Lille

Entrée libre

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au dimanche de 12h à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Les Usages du Monde – 09 septembre au 08 novembre 2020

Étendre le terme ​« design » au monde pour en faire le verbe qui qualifie l’action de l’homme sur son environnement est une façon de se donner les moyens d’agir.

Gare Saint Sauveur

17, boulevard Jean-Baptiste Lebas – Lille

Entrée libre

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au dimanche de 12h à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Sens Fiction – 09 septembre au 15 novembre 2020

Ramy Fischler, designer et fondateur de RF studio, et Scott Longfellow, directeur du Bureau des Usages en son sein, s’interrogent sur le rôle de la fiction d’anticipation pour imaginer les usages de demain.

Le TriPostal

Avenue Willy Brandt – Lille

Tarifs : 10€ / 7€ (tarif comprenant les 2 expos du TriPostal)

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au dimanche de 13h à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Designer(s) du Design – 09 septembre au 15 novembre 2020

Pourquoi faire du design ? Le design français existe-t-il ? L’exposition ​« Designer(s) du Design » se propose de dessiner le paysage, la diversité, les évolutions et les propositions du design français à partir des designers et de leurs projets.

Le TriPostal

Avenue Willy Brandt – Lille

Tarifs : 10€ / 7€ (tarif comprenant les 2 expos du TriPostal)

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au dimanche de 13h à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Les Expositions à Lille, dans la Région et en Belgique

Botter Straete jusqu’au 25 octobre 2020

Exposition collective d’œuvres contemporaines entretenant un rapport singulier avec le design.

Modulo atelier

3bis, rue de Bergues – Esquelbecq

Entrée libre

Jours et horaires d’ouverture : les dimanches de 14h à 18h et sur rendez-vous.

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Le Genre de la Dentelle jusqu’au 07 mars 2021

Institution culturelle et formation supérieure : la Cité de la dentelle et de la mode invite l’École nationale supérieure de création industrielle à Paris (L’ENSCI – Les Ateliers) à une réflexion autour de la dentelle comme sujet de recherche.

Cité de la dentelle et de la mode

135, quai du Commerce – Calais

Tarifs : 7€ (collections permanentes + exposition temporaire) / 4€ (exposition temporaire) / gratuit le 1er dimanche du mois

Jours et horaires d’ouverture :

– saison haute (01 avril au 31 octobre) : tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi

– saison basse (01 novembre au 31 mars) : tous les jours de 10h à 17h sauf le mardi

Plus d’infos sur le site de la Cité de la dentelle et de la mode >>> cliquez ici !!!

Design ! Muller Van Severen à la Villa Cavrois jusqu’au 01 novembre 2020

Cette exposition révèle au public une sélection rigoureuse d’objets, judicieusement présentés et parfois créés spécialement pour l’événement, dans un dialogue étroit entre le lieu exceptionnel qu’est la Villa Cavrois et l’univers des designers.

Villa Cavrois

60, avenue John Fitzgerald Kennedy – Croix

Tarifs : 9,50€ / gratuit pour les 18 – 25 ans (sur justificatif)

Jours et horaires d’ouverture : mardi au dimanche de 10h à 18h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Serial Eater food design stories jusqu’au 29 novembre 2020

Conçue par le commissaire Benjamin Stoz, l’exposition décortique trente années d’expérimentations et de réflexions autour de l’« objet alimentaire ».

CID – Centre d’Innovation et de Design Grand Hornu

Rue Sainte-Louise, 82 – Hornu – Belgique

Tarifs : 10€ / 6€ (le billet d’entrée donne droit à la visite des expositions en cours du CID, du MAC’s, ainsi qu’un accès au site du Grand-Hornu)

Jours et horaires d’ouverture : mardi au dimanche de 10h à 18h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

La Manufacture : A Labour of Love – 09 septembre au 08 novembre 2020

Cette exposition imaginée par Lidewij Edelkoort, prévisionniste de tendances reconnue dans le monde entier, explore les expérimentations d’une nouvelle génération de designers autour des matériaux et des processus de fabrication.

Gare Saint Sauveur

17, boulevard Jean-Baptiste Lebas – Lille

Entrée libre

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au dimanche de 12h à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Open Museum – Jusqu’au 11 janvier 2021

Pour la 6ème édition de l’Open Museum, le Palais des Beaux-Arts de Lille invite le public à écouter la musique des œuvres, la “petite musique intérieure” qu’inspirent les peintures, les sculptures ou même l’ambiance d’une salle du musée. Retrouvez une sélection musicale éclectique, classique, jazz, rock, pop, rap, world, soul, établie avec la complicité artistique d’Alexandre Bloch, Directeur musical de l’Orchestre National de Lille et Régis Cotentin, commissaire de l’Open Museum. Une nouvelle expérience de sound design à vivre en immersion dans les œuvres, les oreilles grandes ouvertes.

Palais des Beaux-Arts

Place de la République – Lille

Tarifs : 7€ / 4€ (inclus au billet d’entrée)

Jours et horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h, mercredi au dimanche de 10h à 18h

Plus d’infos >>> cliquez ici !!!

…ICI… Regarde, Expérimente, Manipule – Jusqu’au 20 septembre 2020

Embarquez dans l’univers sensible et poétique du collectif Graphites, à travers une exposition ludique sur le thème de l’architecture notre rapport à l’espace urbain. et de L’exposition …ICI… propose trois parcours retraçant la pratique du collectif autour de l’architecture. Elle trouble la frontière entre l’œuvre et la scénographie et renvoie le visiteur à son propre rapport à l’espace. Ici, tout est expérience, qu’elle soit physique, esthétique ou réflexive. Chacun est invité à regarder, manipuler et expérimenter.

Maison Folie Moulins

47-49, rue d’Arras – Lille

Entrée libre

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au dimanche de 14h à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

En pleine lumière ! – Du 08 septembre au 11 octobre 2020

Pour la rentrée, l’inventaire met un coup de projecteurs sur 15 designers avec Complément d’objet, une collection de lampes à emprunter pour expérimenter le design dans son quotidien ! “Complément d’objet ” a été conçu comme une petite collection destinée à sensibiliser les publics à la pratique de designers autour d’objets du quotidien.

Avec des créations de 5.5 Designers, Gio Colonna Romano , matali crasset, Jean-Baptiste Fastrez, Constance Guisset, Max Gunawan, Mauricio Klabin , Harri Koskinen, Charlotte Perriand, Inga Sempé, Hector Serrano, Tsé-Tsé, Taf architects, Iona Vautrin, Studio Yoy

L’inventaire, artothèque Hauts-de-France Hellemmes

144, rue Faidherbe – Hellemmes

Entrée libre

Jours et horaires d’ouverture : tous les mardis de 13h à 20h / dimanches 13 septembre au 11 octobre 2020 de 14h30 à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Audrey Ballacchino – Du 12 septembre au 31 octobre 2020

“J’investis la table comme lieu d’expression et d’échanges. S’y rassemble sculptures et objets de la table dans un ensemble qui compose l’espace comme un tableau vivant : une carte postale. Précisément ces objets s’inspirent tous de l’art populaire sicilien, je tiens mes origines de Licata. Il s’agit donc pour moi de faire ce trajet de récupération et de recyclage d’un héritage et d’une tradition par le biais de collages céramiques”.

Le Fil Rouge – Galerie QSP – Roubaix

112, avenue Jean Lebas – Roubaix

Entrée libre

Jours et horaires d’ouverture : jeudi au samedi & le 1er dimanche de chaque mois de 15h à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Jérôme Hirson – Du 21 novembre 2020 au 09 janvier 2021

“Venu du Nord, un soupçon réservé, une manière aussi pour ce solide travailleur de nous faire ressentir sa “touche poétique”, à la lecture encodée et dont la lumière serait le seul révélateur. Jérôme Hirson va, de toute évidence à l’essentiel, sans a priori. Son œuvre céramique est à l’égal de lui-même, simple et intemporelle avec en point d’orgue le travail besogneux comme valeur cardinale”.

Le Fil Rouge – Galerie QSP – Roubaix

112, avenue Jean Lebas – Roubaix

Entrée libre

Jours et horaires d’ouverture : jeudi au samedi & le 1er dimanche de chaque mois de 15h à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Pierre Pinsard, Architectures profanes et sacrées – Du 18 septembre au 06 décembre 2020

Figure marquante du renouveau des églises et couvents du 20ème siècle, cet architecte fut d’abord peintre, décorateur et illustrateur avant de réaliser des œuvres majeures de l’architecture moderne avec son complice Hugo Vollmar. Plus de cinquante églises dans toute la France et en Belgique sont à visiter dont Lille, Antony, Bourg-en-Bresse et Lourdes…

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement et La Cité de l’Architecture et du Patrimoine invitent à la découverte de ce couvent de brique avec son mobilier d’origine.

Couvent des Dominicain – Lille

7, avenue Salomon – Lille

Renseignements et réservation : centre.​lesdominicains@​gmail.​com

Jours et horaires d’ouverture : mardi au dimanche de 14h à 18h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

L’Écouteur – Jusqu’au 31 janvier 2021

Installation à partir des collections du Centre national des arts plastiques (Cnap).

L’Écouteur est un écrin pour diffuser des programmes sonores ou musicaux au cœur des espaces d’exposition. Il propose une expérience singulière d’écoute collective grâce à quatre enceintes situées de part et d’autre du dispositif et à un mobilier offrant différents points d’écoute qui incite à la détente.

Commandé par le Centre national des arts plastiques en 2014, le dispositif répond à la nécessité d’inventer une forme d’exposition adaptée à la présence croissante de la dimension sonore dans la création contemporaine. Il s’agit de valoriser l’art sonore et d’accompagner les artistes qui peinent à trouver leur place dans les concerts, festivals ou espaces d’exposition.

FRAC Grand Large Hauts-de-France – Dunkerque

503, avenue des Bancs de Flandres – Dunkerque

Tarifs : 4€ / 2€

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au vendredi de 14h à 18h / le week-end de 11h à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Claude Courtecuisse – Du 19 septembre au 03 janvier 2021

Cette exposition, réalisée à partir du dépôt de l’exposition Détours d’objets, exposition-atelier pour le jeune public du Centre Pompidou dans la collection du Frac Grand Large — Hauts-de-France et d’œuvres également acquises par le Frac, explore la carrière du célèbre designer, sculpteur et photographe Claude Courtecuisse.

FRAC Grand Large Hauts-de-France – Dunkerque

503, avenue des Bancs de Flandres – Dunkerque

Tarifs : 4€ / 2€

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au vendredi de 14h à 18h / le week-end de 11h à 19h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Louvre Design – Du 07 octobre 2020 au 01 février 2021

L’exposition propose de faire dialoguer une sélection d’objets des collections du Louvre des départements des Antiquités orientales, des Antiquités égyptiennes ainsi que des Antiquités grecques et romaines avec une sélection d’objets issus du champ du design, une pratique de conception née de la première révolution industrielle (fin XVIIIe-XIXème siècle). Ce dialogue rend compte des origines du

monde matériel, de l’intelligence de l’objet et du soin apporté à sa conception, depuis toujours. Malgré le temps qui les sépare, les pièces présentées trouvent des similitudes formelles, des usages communs et universels. Ils révèlent des besoins semblables dans la présence du décoratif.

Musée du Louvre Lens

99, rue Paul Bert – Lens

Entrée Libre

Jours et horaires d’ouverture : tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Design Please do so – Du 10 octobre 2020 au 10 janvier 2021

L’exposition Design : please do so a pour ambition de proposer une expérience multisensorielle au visiteur en réenchantant la relation entre l’humain et l’objet.

Il s’agit, le temps d’une exposition (et plus), de mettre les sens et la curiosité en éveil pour appréhender/​comprendre la diversité et l’étendue des champs d’application du design : objet, produit, industriel, espace, graphique, textile, UX/UI…

MUba Eugène Leroy

2, rue Paul Doumer – Tourcoing

Tarifs : 5,50€ / 3€, gratuit pour les Tourquennois & le 1er dimanche du mois

Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 13h à 18h (fermé le mardi et jours fériés)

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Panorama 22 – Les Sentinelles – Du 15 octobre 2020 au 03 janvier 2021

En conclusion d’une année d’échanges, d’expériences, de recherche, plus de 50 œuvres inédites dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, imaginées et réalisées par les jeunes artistes et les artistes professeurs invités.

De tous les événements de l’année, Panorama devrait être celui qui porte le plus authentiquement la signature Fresnoy – Studio national des arts contemporains, résultat de leur mission première, articulant formation, production et diffusion, le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy.

Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporain

22, rue du Fresnoy – Tourcoing

Tarifs : 4€ / 3€ (étudiants, seniors, demandeurs d’emploi, membres des amis des musées, chèque crédit loisir), Gratuit pour les moins de 18 ans et pour tous, chaque dimanche

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au dimanche de 14h à 19h (fermé le lundi et mardi)

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Passé, présent – Mémoire Industrielle – Du 15 octobre 2020 au 03 janvier 2021

L’exposition aborde notre territoire comme étant un territoire des possibles, prenant en compte son histoire industrielle, parcouru de regards actuels. Trois entreprises emblématiques des Hauts-de-France, reconnues pour leur savoir-faire exceptionnel, sont associées à 3 designers, sous le regard d’Alain Fleischer, cinéaste.

En découle la production d’objets nouveaux, véritable célébration du patrimoine vivant, sacralisés le temps d’une exposition en regard de films témoignages.

Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporain

22, rue du Fresnoy – Tourcoing

Tarifs : 4€ / 3€ (étudiants, seniors, demandeurs d’emploi, membres des amis des musées, chèque crédit loisir), Gratuit pour les moins de 18 ans et pour tous, chaque dimanche

Jours et horaires d’ouverture : mercredi au dimanche de 14h à 19h (fermé le lundi et mardi)

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Du beau à l’utile – Jusqu’au 31 décembre 2020

PROSITEC, réseau de plus de 120 musées et collections répartis dans 5 départements Proscitec, vous invite à plonger dans l’histoire du design des métiers et industries de notre Région Hauts-de-France ! De nombreux événements proposés dans 28 musées du Réseau PROSCITEC rythmeront toute l’année 2020 !

Qu’il s’agisse de design industriel, design architectural, design produit et packaging, découvrez la richesse de ce patrimoine à travers des thématiques variées : l’agroalimentaire, les télécommunications, le textile, la médecine, les transports, la verrerie…

Les animations du programme “Du beau à l’utile” de Proscitec, comprennent des expositions, des rencontres, des partenariats avec des designers contemporains, des manifestations pédagogiques, afin de transmettre cette histoire auprès de tous, notamment auprès des jeunes générations. Cette approche constitue une nouvelle manière d’appréhender le monde industriel et de susciter leur intérêt.

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Undesignable Market – Bazaar St So – Lille – 10 & 11 octobre 2020

Undesignable Market est un concept de brocantes Design Nouvelle Génération. Urbain, riche et inspirant, ce marché itinérant, à mi-chemin entre salon d’antiquaires et brocante populaire est aujourd’hui le meilleur déballage de marchands professionnels de Design en France et en Europe en extérieur.

Inaugurés en 2015 à Paris avec seulement vingt marchands, Undesignable Market compte aujourd’hui plus de 80 exposants venus des quatre coins d’Europe. Organisé pour la première fois à Lille, Undesignable Market est devenu le 1er marché itinérant des professionnels et amoureux du Design en France.

Bazaar Saint So

292, rue Camille Guérin – Lille

Entrée libre

Plus d’infos sur le site de Design is Capital >>> cliquez ici !!!

Infos pratiques



Port du masque et le nettoyage des mains sont obligatoires pour entrer dans les expositions et les Maisons POC.



Adaptation de la programmation et de l’organisation des expositions et des événements afin de garantir au maximum votre sécurité.



Mise en place d’un système de réservations en ligne (pour les expositions au TriPostal : Sens Fiction & Designer(s) de Design) : https://www.designiscapital.com/billetterie .



Programme complet sur le site de Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design >>> cliquez ici !!!

A suivre …

Source : Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design / Photos et images : DR