Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design : Du 10 au 18 octobre 2020, c’est la Design Week !

Point d’orgue de Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design, la Design Week se déroulera du samedi 10 au dimanche 18 octobre 2020 et proposera un foisonnement d’expériences, de rencontres et débats avec de nombreux designers, de conférences, de tables-rondes, d’ateliers ouverts à Lille (au TriPostal, à la Gare Saint-Sauveur, dans les Maisons POC), à la Madeleine, à Roubaix et chez les partenaires culturels de la Métropole.

la Design Week au TriPostal

Centre névralgique de la Capitale Mondiale du Design, le TriPostal sera le lieu privilégié de la Design Week.

Le samedi 10 et le dimanche 11 octobre 2020, la Design Week commence par « l’Étrange Nuit du Design », 24h de dialogues sans interruption avec la participation de 70 intervenants du monde entier. Autant de témoignages pour repenser le rôle du design au sein de nos sociétés, retransmis au TriPostal et sur les réseaux sociaux. Des États-Unis à la Chine en passant par la Corée, l’Amérique Latine ou encore l’Australie, au gré des fuseaux horaires, Lille part à la rencontre du monde !

Proposée par les designers Ruedi et Vera Baur de l’association Civic City, en partenariat avec l’Institut Français et la World Design Organization.

Toujours au TriPostal et dans le cadre de l’exposition « Émergences » installée du 10 au 18 octobre 2020, plus de 40 étudiants et jeunes diplômés d’écoles françaises et belges présentent leurs idées pour un monde en transition sur des sujets contemporains comme l’intelligence artificielle, l’interculturalité, le soin ou encore la sécurité dans l’espace public.

Decathlon propose son exposition Sports Mates design qui esquisse un lien entre sport, design et société. Cette exposition sera accessible gratuitement au TriPostal jusqu’au 15 novembre 2020.

La Design Week au TriPostal c’est aussi une table ronde avec les auteurs Maylis de Kerangal et Jean Echenoz, des rencontres et expositions sur la contribution du design au présent et à l’avenir dans nos sociétés.

Poc Design Week

Les Maisons POC et les porteurs de POC ont choisi de partager leurs initiatives au public durant la Design Week à Lille, la Madeleine et Roubaix. Tables rondes, visites et ateliers rythmeront la semaine. Les événements sont accessibles à tous, en entrée libre sur inscription >>> cliquez ici !!!

Les Expositions

Le week-end du 10-11 octobre 2020, les horaires des 4 grandes expositions de la Capitale Mondiale du Design (Au Tripostal : Designer(s) du design et Sens Fiction, à la Gare Saint-Sauveur : la manufacture : a labour of love et Les Usages du monde) sont étendus en nocturne et en matinée.

Notre article sur Designer(s) du design et Sens Fiction

Notre article sur l’Automne à la Gare Saint Sauveur

En regard des productions originales de Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design, de nombreux musées, associations de la Métropole des Hauts-de-France et de Belgique proposent une programmation dédiée aux designers et au design : la Villa Cavrois à Croix, la Cité des Électriciens à Bruay-la-Buissière, la Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais, le Palais des Beaux-Arts de Lille, le FRAC Grand-Large Dunkerque, le Louvre-Lens, le LaM à Villeneuve d’Ascq, la Manufacture de Roubaix, le MUBA et le Fresnoy à Tourcoing en encore Labanque de Béthune…

Design pour les kids

Les enfants ont aussi leur programme dédié, organisé autour d’activités et d’ateliers à la fois ludiques et pédagogiques, à retrouver au TriPostal et dans les Maisons POC.

Design is hospitality

Découvrir la Capitale Mondiale du Design c’est aussi prendre le temps d’apprécier les bonnes adresses. Design is Hospitality est la signature des restaurateurs et commerçants qui mettent en avant le design dans leurs restaurants et commerces et celle des designers qui ouvrent leurs studios au public.

