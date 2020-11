Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design continue en version numérique

A la suite des nouvelles directives gouvernementales liées à la crise sanitaire, le comité d’organisation doit à regret fermer les expositions de la Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design et les Maisons POC.

La Capitale Mondiale du Design continuera à exister par la voie numérique. Des premières vidéos des conférences et ateliers tenues depuis le 09 septembre 2020 sont d’ores et déjà accessibles sur le site www.designiscapital.com et sur son compte Facebook. Le contenu en sera progressivement et rapidement enrichi pour permettre de revivre les nombreux échanges et partages des huit dernières semaines, et une découverte virtuelle des expositions.

Les organisateurs sont plus que jamais convaincu que le design et les dynamiques initiées par et pendant la Capitale Mondiale du Design résisteront aux difficultés présentes et permettront d’imaginer, de préparer et d’œuvrer à un monde meilleur et soutenable.