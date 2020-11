Lille Grand Palais dévoile une partie de sa programmation pour 2021

A vos agendas ! Kids Parc, l’International Lille Tattoo Convention, Lille Art up ! sont de retour à Lille Grand Palais en 2021 ! Découvrez également la 1ère édition du Lille Auto Héritage, un nouvel événement pour les passionnés, amateurs et collectionneurs de voitures anciennes !



Au Programme



Kids Parc du 26 avril au 02 mai 2021 – Vacances de Pâques

Kids Parc, le parc de loisirs éphémère revient à Lille Grand Palais pour sa 10ème édition pour le plus grand bonheur des plus petits comme des grands ! Structures gonflables, spectacles, jeux, animations et de nombreuses surprises seront au programme.

6ème édition de l’International Lille Tattoo Convention du 07 au 09 mai 2021

L’International Lille Tattoo Convention s’installe à Lille Grand Palais pour vous faire découvrir l’art du tatouage sous toutes ses formes. Du tatouage traditionnel dit « à l’ancienne » jusqu’aux styles avant-gardistes et actuels, tous les styles sont représentés. L’occasion de laisser les plus grands spécialistes du tatouage sublimer votre peau… ou de simplement venir découvrir cet univers, les concerts et les nombreuses animations, en famille ou entre amis.

Lille Auto Héritage du 28 au 30 mai 2021

Lille Auto Héritage est le nouvel événement des passionnés, amateurs et collectionneurs de voitures anciennes. Au programme de la 1ère édition : l’exposition inédite « Les routes mythiques du Nord », le showroom de belles voitures, la bourse aux échanges de pièces détachées, des conférences... Venez vivre l’automobile de collection passionnément !

Lille Art up ! du 24 au 27 juin 2021

L’art textile dans tous ses états : tisser, tresser, piquer, froncer, entrelacer… les artistes d’aujourd’hui réinterprètent des techniques ancestrales qui irriguent des disciplines aussi variées que la sculpture, la peinture, la vidéo… Avec chaque année plus de 100 galeries françaises et internationales et 750 artistes présentés, la Foire d’Art Contemporain de Lille est désormais un événement incontournable.

