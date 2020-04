Les Parcs Bellewaerde et Bellewaerde Aquapark se préparent à une éventuelle réouverture après déconfinement

Attention : les règles de déconfinement en France et en Belgique ne seront peut-être pas les mêmes… Assurez-vous que vous avez effectivement le droit de vous rendre à Bellewaerde (Belgique) avant la réouverture.

En attente d’une décision des autorités belges quant à une éventuelle date d’ouverture des sites Bellewaerde et Bellewaerde Aquapark, la direction des 2 parcs travaille d’ores et déjà à un plan afin de gérer au mieux la réouverture. Plusieurs mesures seront prises afin que le personnel puisse faire son travail en toute sécurité tout en procurant aux visiteurs une journée inoubliable remplie de plaisir et d’aventure.

Mesures supplémentaires

Indépendamment des mesures actuelles contre la propagation du virus Covid-19, les équipes de Bellewaerde et Bellewaerde Aquapark travaillent d’arrache-pied aux préparations pour la réouverture des sites. « Dès le moment où les autorités auront plus de certitudes sur une éventuelle date d’ouverture des sites, nous tenons à être suffisamment préparés pour offrir à nos visiteurs une journée agréable en toute sécurité, sans perdre de vue la sécurité de nos collaborateurs, » dixit Filip Van Dorpe, porte-parole des parcs.

Afin de garantir la sécurité des collaborateurs et des visiteurs, plus des 100 000 masques sont en commande afin de couvrir une première période d’ouverture.

Bellewaerde s’étend sur une superficie totale de 54 hectares dont près de la moitié, hors parkings, est accessible au public. L’étendue du parc combinée à une restriction du nombre total de visiteurs autorisé (4000) permettra de disperser les visiteurs au sein du parc. Les deux parkings et entrées distinctes et bien éloignées l’une de l’autre seront d’une utilité importante pour garantir une affluence échelonnée et contrôlée. Afin d’appuyer les mesures de distanciation sociale, les distances à respecter entre visiteurs seront indiquées dans les files d’attente qui seront encore plus surveillées. De cette manière, Bellewaerde veillera à maintenir suffisamment de distance entre les visiteurs. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Stunt & Dive Show ainsi que les rencontres avec le Roi Lion ne pourront être maintenus.

De plus, du gel hydroalcoolique sera prévu aux entrées et sorties des attractions ainsi qu’à certains endroits stratégiques du parc. Entre autres, les harnais de sécurité des attractions seront désinfectés après chaque utilisation. Le mobilier des restaurants et les blocs sanitaires seront également désinfectés plusieurs fois par jour.

D’autres mesures supplémentaires sont étudiées en fonction de l’évolution de la situation causée par le Covid-19. Bellewaerde fera appel à une équipe externe d’agents de sécurité spécialisés qui fera respecter ces mesures.

« La sécurité a toujours été la priorité numéro un de Bellewaerde et il n’en sera pas autrement cette saison. Nous mettrons tout en oeuvre pour accueillir nos visiteurs en toute sécurité, tenant compte des diverses mesures, » confirme Stefaan Lemey, Directeur Général.

« L’année passée, nous avons investi 17,5 millions d’euros pour Bellewaerde Aquapark et cette année encore plus de 7,5 millions d’euros pour notre nouvelle attraction Wakala. Ce dernier investissement était quasiment clôturé et ne pouvait plus être mis en attente. Tous les contrats étaient validés depuis des mois, d’importants acomptes avaient déjà été payés et l’attraction était montée à 90% début mars. De plus, le mois d’avril représente une perte de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous espérons donc pouvoir ouvrir les portes prochainement et ainsi, en tant qu’employeur important de la région, sortir tous nos collaborateurs du chômage,» ajoute Stefaan Lemey.

Les nouveautés 2020

Cette saison, les visiteurs découvriront la nouvelle attraction familiale Wakala dans la zone Canada du parc. Aussi, ils pourront rencontrer Zeya, Tynda, Nanai et Onon, les 4 tigres de l’Amour sur leur toute nouvelle structure d’escalade.

Des coloriages pour patienter

Bellewaerde propose des coloriages sur son Facebook >>> cliquez ici !!!

Source / Photos : Service Presse Bellewaerde