Les parcs Bellewaerde et Bellewaerde Aquapark ouvrent leurs portes ce mercredi 01 juillet 2020. A Bellewaerde, les visiteurs pourront découvrir la nouvelle montagne russe familiale Wakala ainsi que les quatre tigres de l’Amour.

Mesures Supplémentaires

Les mesures supplémentaires appliquées dans le parc reposent sur trois principes de base, à savoir la création d’une distance de 1,5 mètre, la transmission d’informations suffisantes et claires ainsi que la mise en place de mesures d’hygiène supplémentaires. La sécurité des visiteurs, des employés et des animaux est au centre de cette démarche.

Afin d’appliquer ces mesures de la meilleure manière possible, un nombre limité de visiteurs est admis par jour. Il est donc obligatoire pour tous, y compris les abonnés, de réserver en ligne et à l’avance une visite.

Été 2020

À partir du 01 juillet 2020, les visiteurs pourront se rendre à Bellewaerde Aquapark pour profiter d’une journée pleine de plaisirs aquatiques grâce aux différents toboggans, aires de jeux et espaces de détente. Tout cela, dans une oasis de verdure et à une température ambiante de 34°C. Toute la famille profite également d’une première européenne ! Dans le toboggan familial Aquaventure, prenez place avec 4 personnes dans une bouée et laissez-vous emporter de virage en virage en plein air jusqu’à ce que vous vous retrouviez soudain sur une feuille gigantesque.

Dès le 01 juillet 2020 à Bellewaerde, les visiteurs pourront découvrir la nouvelle attraction Wakala. La montagne russe familiale se trouve dans la zone Canada et représente un investissement de 7,5 millions d’euros. L’attraction regroupe plusieurs éléments qui procureront du plaisir à toute la famille. Il y a entre autres : deux remontées mécaniques, dont une avec une légère accélération, mais aussi un croisement et un virage sur le parcours de l’attraction Dawson Duel. Le trajet du coaster, avec un certain nombre de virages étroits mais confortables, se termine par une antenne de 21 mètres de haut, au-dessus de l’étang de Bellewaerde, sur laquelle les trains repartent en arrière.

Bellewaerde accueille également quatre Tigres de l’Amour dans le parc cette saison. Les Tigres de l’Amour Zeya, Tynda, Nanai et Onon viennent du zoo de Hluboká en République Tchèque, où ils sont nés. Il s’agit de trois tigres femelles et d’un tigre mâle. Les visiteurs peuvent les admirer sur leur toute nouvelle structure d’escalade le long du sentier ou depuis l’attraction Bengal Express.

Source / Photos : Service Presse Bellewaerde