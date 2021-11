Les Geek Days sont de retour à Lille Grand Palais les 04 & 05 décembre 2021

Les Geek Days Lille sont de retour à Lille Grand Palais les 04 et 05 décembre 2021 de 10h à 19h. Un programme riche en animations : cosplay, une scène Just Dance, tournois de jeux vidéos. Le rendez-vous geek dédié aux séries, jeux-vidéo, cosplay, comics et science-fiction !

Acteur présent

Le premier Marcheurs blanc, le Roi de la Nuit, sera présent au Geek Days Lille ! Ce personnage, l’un des plus fascinants de la série Game of Thrones, est interprété par Richard Brake.

Copyright : DR – © HBO

L’acteur gallois a également joué dans The Mandalorian, Peaky Blinders, Thor, Batman Begins, Hannibal Lecter ou encore Absentia. Il a également de nombreux rôles dans les films de Rob Zombie.

Dédicace de Richard Brake = 20€

– billet donnant droit à une dédicace de l’acteur Richard Brake.

– billet option : ce billet ne donne pas droit à l’entrée du salon.

– billet en vente sur le site du Geek Days Lille >>> cliquez ici !!!

Photoshoot de Richard Brake = 20€

– billet donnant droit à une photo en compagnie de l’acteur Richard Brake. Photo imprimée sur place.

– billet option : ce billet ne donne pas droit à l’entrée du salon.

– billet en vente sur le site du Geek Days Lille >>> cliquez ici !!!

Dédicace & Photoshoot de Richard Brake = 30€

– billet donnant droit à une photo en compagnie de l’acteur Richard Brakey. Photo imprimée sur place.

– billet option : ce billet ne donne pas droit à l’entrée du salon.

– billet en vente sur le site du Geek Days Lille >>> cliquez ici !!!

Les Invités

Dina – Gaming

Emmanuel Rausenberger – Acteur

Eric Legrand – Comédien doublage voix

Frigiel – Youtubers

Ganesh2 – Youtubers

Ivy – Noob – Web série

Jessy.MP4 – Youtubers

Marcus – Gaming

Noob – Web série

Pierre-Alain de Garrigues – Comédien doublage voix

Sheshounet – Youtubers

Sin-Noob – Web série

Sweetnaillik – Youtubers

The Frag HD – Youtubers

Titan – Noob – Web série

Au Programme

Cahem est de retour

Quand le jeu de rôle, la réalité virtuelle, le cosplay et l’animation se rencontrent, cela donne Cahem, un projet unique et innovant.

Départ imminent pour Poudlard

Pour rejoindre Poudlard et surtout délivrer Harry, Ron et ses deux frères empruntent la Ford Anglia de leur père, dans le second volet de la saga.

Entrez dans l’univers de Minecraft

En partenariat avec Mineskill.fr, venez profiter d’un espace animations dédié à l’univers Minecraft : cosplay, mini LAN, découverte du jeu, jeux concours, dédicaces et de nombreux cadeaux à remporter.

Entrez dans la danse avec Dina

Venez danser, défier ou simplement vous amuser avec DINA, la Championne du Monde et 3 fois Championne de France de Just Dance.

Espace Freeplay

FuryLan vous propose un espace FreePlay (gratuit, libre accès) pendant ces 2 jours de Geek Days ! Manga, Versus, Nouveautés… A ne pas manquer : des tournois gratuits avec inscription sur place !

Espace Retrogaming

A l’occasion des Geeks days, Reset XP va aménager son espace sous forme de corners à thème afin de vous proposer la meilleure expérience possible : jeu libre sur des bornes de démonstration d’époque (Playstation, M82, Super Nintendo…), challenges de meilleur score ou de speedrun sur Tetris et space invaders, tournoi de tennis sur Pong, quiz sur l’histoire du jeu vidéo, exposition de consoles de 1ère génération, photocall pour immortaliser son passage sur les Geek days…et bien sûr remise de quelques goodies !

Final Fantasy Museum

A l’occasion des Geek Days, une exposition sur les deux antagonistes de ce célèbre jeu : Cloud vs Sephiroth. A travers une centaine de produits dérivés redécouvrez cette lutte sans fin.

Flash MC Queen & Guido de Cars

Qui ne connait pas Cars ?! Rejoins Flash McQueen et Guido direction la Piston Cup ! Prends la pose à leurs côtés sur les Geek Days.

Le Juste Prix Geek Days

Vous avez toujours rêvé de participer au Juste Prix ? Cette année sur les GEEK DAYS vous aurez l’occasion de participer au Juste Prix GEEK DAYS. Sur le même principe que l’émission, vous devrez retrouver le montant exact de la vitrine !

Pour participer, rendez-vous au Point Infos du salon pour récupérer votre bulletin de participation, une fois celui-ci rempli, vous devrez le déposer dans l’urne qui se trouve au même endroit.

Le tirage au sort sera réalisé la semaine suivant les Geek Days et le gagnant sera contacté par e-mail à l’adresse indiquée lors de son inscription.

Les Alienes de Cthulhu

Les Aliénés évoluent dans l’univers psychologique de Howard Phillips Lovecraft et diffusent sur Youtube leur série rôlistiquo-horrifique depuis 3 saisons maintenant. Ils réalisent des courts-métrages, écrivent des romans, créent des émissions, … Ces différents projets sont aussi l’occasion de recevoir des invités de temps à autre pour les suivre dans leurs enquêtes, comme Gastronogeek, les Noobs, Captain Popcorn, FibreTigre …

Venez donc découvrir leurs créations uniques et inédites et participer au jeu de rôle l’Appel de Cthulhu le temps d’une partie d’1h30/2h (sur réservation uniquement au stand).

Les Diorama Lego

Plongez dans l’univers des Lego avec les dioramas de Louis Lego. Arriverez-vous à reconnaître l’ensemble des scènes reproduites ?

McFly Arcades

Conception, fabrication et rénovation de borne arcade & borne de démonstration pour professionnels, événements e-sport.

La borne arcade est l’objet de collection ultime de tout collectionneur de jeux vidéo ! Revivez les sensations des salles d’arcade à la maison avec notre gamme de machines conçues et fabriquées avec soin, vous offrant un confort de jeu optimal !

Montez au volant de la De Lorean DMC-12

Durant les GEEK DAYS vous pourrez vous installer l’espace d’un instant au volant de la mythique « De Lorean DMC-12 ». Modèle bien connu pour avoir été utilisé dans la trilogie « Retour Vers Le Futur ».

Power Rangers

Pour vous, les fans, « Rangers Family » vous proposera une exposition exclusive sur l’histoire des « Rangers » ou « Sentai », ces groupes de héros en costumes colorés qui luttent contre les forces du mal.

R2D2 Builders

Et si vous croisiez un droides au détour d’une allée sur les Geek Days ? Rencontrez de nombreux R2D2 réalisés par l’association R2D2 Builders. De quoi s’immerger dans une ambiance Star Wars !

Rencontre avec la 59ème Légion Comics

La 59ème légion (légion costumée Star Wars) vous propose de plonger dans l’univers Star Wars à travers des objets, des décors mais aussi la présence de personnages tout droit sortis de la saga !

Scène Cosplay

Découvrez une scène 100% Cosplay sur les Geek Days ! Concours, battle, défilés libres, karaoké blind test et chaises musicales cosplay… que vous soyez amateur de cosplay ou cosplayer aguerri: vivez 2 jours entièrement dédiés à cet univers incroyable !

Scène Just Dance

Profitez d’une scène entièrement dédiée au jeu Just Dance pendant 2 jours !!

Venez défier la Vice Championne du Monde Dina, un super-héro, un Youtuber invité, ou simplement vous déhancher et vous amuser.

Scène Principale

Vous souhaitez vous divertir, poser des questions à nos invités, ou encore chanter ? Alors direction la Scène Principale et ses nombreuses animations !!

Tournoi FIFA21

Découvrez l’espace tournoi de FuryLan sur les Geek Days !

Envie de prendre part au tournoi gratuit sur FIFA21 ? Rendez-vous Dimanche 26 septembre 2021 à 14h00 sur le stand FuryLan, inscriptions directement sur place avec lots et goodies pour les participants

Tournoi Guilty Gear

Découvrez l’espace tournoi de FuryLan sur les Geek Days !

Envie de prendre part au tournoi gratuit sur Guilty Gear ? Rendez-vous Samedi 25 septembre 2021 à 14h00 sur le stand FuryLan, inscriptions directement sur place avec lots et goodies pour les participants

Tournoi Street Fighter

Découvrez l’espace tournoi de FuryLan sur les Geek Days !

Envie de prendre part au tournoi gratuit sur Street Fighter Champion Edition ? Rendez-vous Dimanche 26 septembre 2021 à 16h00 sur le stand FuryLan, inscriptions directement sur place avec lots et goodies pour les participants

Tournoi Tekken 7

Découvrez l’espace tournoi de FuryLan sur les Geek Days !

Envie de prendre part au tournoi gratuit sur Tekken 7 ? Rendez-vous Samedi 25 septembre 2021 à 16h00 sur le stand FuryLan, inscriptions directement sur place avec lots et goodies pour les participants.

Village Star Wars

Replongez dans la saga intergalactique culte de Georges Lucas avec le village Star Wars. Décors, cosplay, vaisseaux spatiaux en taille réelle et objets cultes seront présentés par la 501e Légion ! Sur la planète voisine, les maîtres Jedi de Solaris & Tenebris vous proposent des initiations au sabre laser.

Infos Pratiques

Lieu :

Lille Grand Palais

1, Boulevard des Cites-Unies

59777 Euralille

Tarifs :

Pass 1 jour : 11€

Pass 2 jours : 20€

Tarifs spéciaux :

Pass 1 Jour express : 25€ (billet en vente uniquement en ligne – quantité limitée)

Ce billet comprend l’entrée 1 jour (samedi ou dimanche) dès 9h au lieu de 10h

Pass 2 Jours express : 35€

Pass Sanitaire

Le résultat d’un test PCR ou anti génique négatif récent de 24h.

Ou une attestation de vaccination complète contre la covid-19, remise par le centre de vaccination ou un médecin (7 jours après la dernière injection ou 28 jours après le vaccin Janssen)

Ou le résultat d’un test PCR ou anti génique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant de plus de 15 jours et de moins de 6 mois.

Site internet des Geek Days

Source / Photos : DR – © GL Events