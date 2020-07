Les Escales de l’été – Gare Saint Sauveur du 08 juillet au 16 août 2020

Du 08 juillet au 16 août 2020, Les Escales de l’été à la Gare Saint Sauveur ! Ateliers, mini-concerts, performances, déambulations, répétitions ouvertes, Ferme urbaine, visites d’installations, expositions… Une programmation estivale pour toute la famille 100% gratuite !

Se mettre en scène dans un tableau vivant, participer à la création d’une œuvre street art, s’initier au yoga ou encore écouter de la musique au soleil couchant : ici, tout est possible. De quoi voyager… tout à côté !

En association avec les programmes développés par la Ville de Lille pour l’été 2020 (Voyage, Voyages… à Lille), lille3000 propose à la Gare Saint Sauveur un programme d’événements, d’ateliers, de stages, d’activités culturelles à destination des groupes d’enfants, des familles et particulièrement celles qui partiront peu ou pas en vacances cet été.

Avec les partenaires lillois ou métropolitains de la Coopérative Saint Sauveur, lille3000 imagine de nouvelles formes à partager sur l’ensemble du site : Esplanade, Ferme urbaine, Cours St-So, Halles A et B, La Maison ; favorisant ainsi la gestion de distanciation du public et en s’ajustant à l’évolution des règles sanitaires post confinement.

Tous les ateliers sont proposés par des collectifs artistiques, compagnies de spectacle vivant, artistes plasticiens, designers, musiciens, associations sportives ou nature, partenaires de lille3000.

D’une part, les acteurs de cet été proposent en journée du lundi au vendredi des ateliers pour les enfants des Centres de Loisirs et Centres Sociaux de Lille, s’inscrivant ainsi dans la médiation et la culture à la portée de tous, missions défendues par lille3000.

D’autres part, ils développent des propositions à destination du grand public, et notamment des familles, du mercredi au dimanche : ateliers, mini-concerts, performances, déambulations, répétitions, expérimentations…

Les intervenants couvrent l’ensemble des champs artistiques : musique, théâtre, street art, arts plastiques, cirque, théâtre de rue, danse… Les activités sportives, makers, nature viennent compléter cette offre.

C’est près de 50 ateliers qui seront proposés par 43 structures et/ou artistes intervenants. Un programme qui se veut ludique, joyeux, propice à la découverte, pour les enfants comme pour les familles, d’univers artistiques multiples. Il est de nature à encourager le retour aux pratiques artistiques et culturelles et à faire partager par les artistes, leur passion et leur talent avec les enfants, les jeunes et les familles.

Escale #1 – du 08 au 12 juillet 2020



Infos pratiques

Gare Saint Sauveur

Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Horaires d’ouverture :

– du mercredi au dimanche, de 14h à 19h

Animations pour le public :

– mercredi au vendredi de 16h à 19h

– samedi & dimanche de 14h à 19h

– Ouvertures exceptionnelles les 14 juillet et 15 août de 14h à 19h

Le port du masque est OBLIGATOIRE sur l’ensemble du site de la Gare Saint Sauveur pour les activités (sauf sur le Cours St So).

Les activités sur réservations sont limitées à 10 personnes.

Programme détaillé & activités sur réservation >>> reservations.lille.fr/event/ete

Source & image : DR / © lille3000 / © Zoom Sur Lille