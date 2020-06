Les cafés, bars et restaurants peuvent rouvrir à Lille à partir du 02 juin

Durement impactés par la crise sanitaire qui a impliqué leur fermeture depuis le 14 mars 2020, les cafés, bars et restaurants peuvent rouvrir à partir du 02 juin 2020. Afin d’accompagner ces acteurs de la vie et de la convivialité lilloises dans leur reprise d’activité, et pour leur permettre de respecter le cadre sanitaire imposé par l’État, la Ville de Lille a élaboré, en étroite concertation avec l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH), des commerçants et de leurs représentants, un dispositif d’aide exceptionnel (exonération des droits de terrasse pour toute l’année 2020, extensions des terrasses pour les restaurants).

Le respect des impératifs sanitaires et de la distance physique impliquent de disposer d’espaces désormais plus grands qu’auparavant pour assurer la sécurité sanitaire des gérants, de leurs employés et de leurs clients. Afin d’appliquer ces mesures, la Ville de Lille met en place un dispositif exceptionnel d’occupation du domaine public pour étendre les terrasses des restaurants.

Ce dispositif exceptionnel ne pourra être réalisé que dès lors que l’espace public le permet (excluant les secteurs avec une forte densité de riverains, où de nombreux problèmes de tranquillité publique ont déjà été relevés, ainsi que les lieux patrimoniaux où l’Architecte des Bâtiments de France s’est déjà positionné avec un avis négatif) et dans le respect du Règlement des terrasses et des règles suivantes afin de permettre la sécurité de tous : une distance d’1m entre chaque table, une allée d’au moins 1,4m pour permettre le passage des personnes à mobilité réduite, le maintien constant d’un accès aux commerces et habitants riverains, les accès des secours à personnes et de défense incendie.

Quand cela est possible, certaines zones très denses en restaurants pourront être piétonnisées. Ce sera le cas de la rue des Bouchers, la rue de la Monnaie ou encore la rue de Pétérinck. D’autres rues pourront être piétonnisées avec l’accord des gérants d’établissements.

Dans d’autres secteurs, des terrasses pourront être étendues via un dispositif d’occupation exceptionnelle du domaine public.

Source : Ville de Lille / Photos : © Zoom Sur Lille