Les bons plans de l’été avec TER Hauts-de-France (billets à moins de 50%, éTER à 1€…)

Pour retrouver ses voyageurs et valoriser les offres de mobilité régionales ainsi que les destinations touristiques locales, la Région Hauts-de-France et SNCF ont mis en place un ensemble d’offres exceptionnelles en région, pour certaines valables dans toute la France, et pour tous. Usagers du quotidien ou clients occasionnels, chacun pourra en profiter.

Pour les habitants des Hauts-de-France et les touristes venus de toute la France, chacun profitera cet été d’offres exceptionnelles en TER proposées par la Région Hauts-de-France et SNCF.

200 000 billets TER à moins de 50%

Du 19 juin au 05 juillet 2020, à l’occasion d’une vente flash sur les canaux digitaux, 200 000 billets TER Hauts-de-France sont proposés à moins 50% pour des voyages compris entre le 22 juin et le 12 juillet 2020.



Des billets « Coup de Pouce TER* » à 2€

Du 01 juillet au 31 août 2020, les bénéficiaires « Coup de Pouce TER* » profitent du trajet TER à 2€. Les billets sont vendus aux distributeurs et guichets.

* personnes aux revenus modestes ou en situation de handicap.

« Ma Carte TER » à tout petit prix

A l’occasion de son anniversaire, « Ma Carte TER » est à 10€ au lieu de 30€ et, pour les moins de 26 ans, à 5€ au lieu de 15€, du 01 juillet au 31 août 2020. La carte, valable 1 an, est disponible aux guichets et sur le site TER. « Ma Carte TER » a été lancée le 01 avril 2019 et pour sa première année, 200 000 cartes ont été distribuées.

Des billets « Ma Carte TER » à moins de 70%

Grâce à « Ma Carte TER » et à « Ma Carte TER – de 26 ans », les billets sont à moins 70% au lieu de 50% du 01 juillet au 31 août 2020. Ainsi, le trajet en TER entre Amiens > Paris est à 6,90€, Lille > Valenciennes à 3€, Abbeville > Amiens à 2,80€ ou Lille > Dunkerque à 4,80€. Les billets sont disponibles sur tous les espaces de vente.

« Mon Abo TER + » étendu à toute la région et partout dans le monde

Habituellement réservé à un trajet déterminé, « Mon Abo TER + » permet de voyager cet été à travers toute la région et toute la France en TER.

Un « Pass Jeune TER DE FRANCE » à 29€

Pour l’été, la Région et SNCF mettent en place un pass jeune valable en Hauts-de-France et partout en France. Le pass est disponible depuis le 19 juin 2020 sur le site TER Hauts-de-France et l’Appli SNCF (Google Play & App Store).

210 000 billets à 1€ pour les destinations MER, Ville et Nature des Hauts-de-France

La Région Hauts-de-France, en partenariat avec SNCF, permet aux habitants de partir cet été encore à petits prix ! L’opération éTER évolue cette année au regard du contexte sanitaire. Du 13 juillet au 23 août 2020, soit pendant 42 journées, jours fériés et week-end inclus, il sera possible de découvrir les richesses du territoire, avec les destinations mer, ville et nature pour 1€ (aller simple). 210 000 billets seront mis en vente à partir du 06 juillet 2020 sur l’Appli SNCF (Google Play & App Store), le site TER Hauts-de-France et 21 gares de la région*.

* St Omer, Hazebrouck, Armentières, Lille Flandres, Hénin-Beaumont, Libercourt, St Amand, Maubeuge, Aulnoye, Cambrai, Albert, Abbeville, Amiens, St Quentin, Laon, Tergnier, Montdidier, Clermont de l’Oise, Beauvais, Creil et Compiègne.

Source : SNCF – Photos & images : DR – © SNCF / © Région Hauts-de-France