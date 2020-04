Les Archives de la Métropole Européenne de Lille lancent une grande collecte de témoignages de confinement

En cette période de crise sanitaire, les Archives de la Métropole Européenne de Lille (MEL) proposent à chaque métropolitain de leur partager leur témoignage de confinement.

Ces mémoires, qui pourront prendre diverses formes (photos, récits, dessins,…) permettront de conserver, pour les années à venir, une trace de ces moments inédits vécus sur le territoire métropolitain. Par ce biais, chacun, depuis son quartier, sa ville ou son village, peut devenir acteur de cette période et contribuer à écrire l’histoire de demain.

Les Archives de la MEL sont une source unique d’informations sur l’histoire de la métropole lilloise. Elles ont pour vocation principale de conserver et communiquer les archives versées par les services de la Métropole Européenne de Lille.

Concernant les mémoires de confinement les Archives de la MEL s’intéressent plus précisément à trois grandes thématiques :

Le territoire de la MEL en confinement : les espaces alentour ne sont plus les mêmes qu’auparavant, les lieux de loisirs (restaurants, bars, musées, etc.) ont fermé leurs portes au public, les vitrines, les fenêtres arborent parfois des affiches relatives au confinement ou des témoignages de soutien aux soignants et autres travailleurs essentiels, etc.

Les actions de solidérité pendant le confinement : quelles conditions de travail en cette période (télétravail ou travail in-situ dans le cadre d’un plan de Continuité d’Activité dans la sphère privée ou publique par exemple), participation à des actions de solidarité, aux applaudissements de soutien aux soignants à 20h, etc.

Son quotidien en confinement : quelles manières de communiquer avec les anciens, sa famille ou ses voisins, quelle réinvention de son quotidien en solo, en couple ou avec ses enfants.

Quels documents transmettre ?

Ces témoignages peuvent prendre diverses formes : des photographies d’espaces intérieurs et extérieurs, des écrits, comme un journal de bord du confinement par exemple, des dessins ou encore des tags sur les murs.

Comment transmettre ces documents ?

Ces productions peuvent être numériques (photos, textes, créations graphiques…) ou manuscrites et scannées par les habitants eux-mêmes.

Ces mémoires de confinement sont à adresse par mail à : archives@lillemetropole.fr en y joignant le formulaire de don complété, signé et daté téléchargeable ici.

À noter qu’il reste aussi possible de transmettre la totalité de ces productions, ou les originaux, même après la fin du confinement.

Les formats privilégiés pour ces documents sont le .pdf ou le .jpg avec une taille maximum de 10 Mo. Pour tout autre type de format, il est conseillé de se rapprocher des Archives de la MEL.

Site internet des Archives de la MEL

