Les 25 & 26 novembre 2021, Kinepolis lance l’opération « Black Ticket » 

Dans le cadre du Black Friday, Kinepolis lance l’opération « Black Ticket » dans l’ensemble de ses cinémas. L’occasion pour les spectateurs de bénéficier du tarif exceptionnel de 7,40€ la place de cinéma* les jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021.

A l’affiche : de l’animation avec « Encanto, la fantastique famille Madrigal », le dernier né des studios Disney, des biopics avec le très attendu « House of Gucci » avec Lady Gaga et Adam Driver, « Suprêmes » ou encore « Aline », de et avec Valérie Lemercier, respectivement label à découvrir et label coup de cœur Kinepolis, des comédies avec les dernières aventures des « Bodin’s en Thaïlande », de l’horreur avec « Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City »**… Une programmation riche et variée, pour petits et grands !

Et que serait une bonne séance de ciné sans pop-corn ?

Kinepolis propose également une offre alléchante sur ces gourmandises : le grand pot passe au prix du moyen et le petit au prix du junior.

Réservations fortement conseillées sur www.kinepolis.fr

*Hors visites d’équipe, avant-premières, événements spéciaux, éventuels suppléments et Arbres de Noël

**Le film « Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City » est interdit aux moins de 12 ans.

Source & image : Kinepolis France