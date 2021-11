Le Zénith de Lille accueillera le concert événement « BORN IN 90 – Love, Dance & Party » le 18 décembre 2021

Le samedi 18 décembre 2021 à 20h, le Zénith de Lille accueillera le concert événement « BORN IN 90 – Love, Dance & Party ».

Born In 90 – Love, Dance & Party

On regardait Fan de, le Hit Machine et on rêvait de voir toutes ces stars en vraies.

C’était nos années collège, aujourd’hui on va se rattraper !’’

Produit par le producteur des tournées RFM Party 80, Génération Dance Machine, Stars 80, The Voice Tour, Danse avec les Stars, des comédies musicales Flashdance et Priscilla Folle du Désert …,

BORN IN 90 sera le spectacle de toutes les démesures, avec les grandes stars de cette décennie, un ballet de 10 danseurs, des musiciens en Live, un son d’anthologie, un méga show de lumières, d’images et d’effets spéciaux.



Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 39€ et 59€.

Site internet de Nuits d’Artistes

Source : Nuits d’Artistes / Images : DR – © Cheyenne Productions