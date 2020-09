Le Théâtre Sébastopol de Lille accueillera le spectacle « Première Ride » le jeudi 01 octobre 2020

Jeudi 01 octobre 2020 à 20h, le Théâtre Sébastopol de Lille accueillera le spectacle « Première Ride ».

Spectacle « La Marche Bleue »



Première Ride est le premier spectacle de La Marche Bleue, compagnie de danse créée par Léo Walk.



Première Ride, c’est l’histoire de neuf jeunes qui partent en caisse, le temps d’un trajet devenant une traversée symbolique entre l’enfance et l’âge adulte.



Léo Walk

La danse, c’est toute sa vie. Danseur, chorégraphe et réalisateur, Léo Walk ne vit que pour cette discipline, avec un seul but : transmettre une énergie à travers ses chorégraphies, mais surtout des émotions.

À 25 ans, il se fait connaître grâce à des vidéos sur YouTube, avant d’intégrer la troupe de danseurs de Christine and The Queens. Il collabore ensuite avec des marques prestigieuses telles que Lacoste ou la Fondation Louis Vuitton. On retiendra également son rôle de coréalisateur et de chorégraphe sur deux tubes de la chanteuse Angèle.

En 2018, il crée sa propre compagnie « La Marche Bleue », avec laquelle il propose des chorégraphies poétiques et imagées, mêlant avec talent électro, classique, moderne et hip-hop.

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels au prix de 29€.

Images : DR – © Tu m’étonnes productions – © Olympia Production