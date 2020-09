Le Stade Pierre Mauroy accueillera les demi-finales du TOP 14 les 18 et 19 juin 2021

La Métropole Européenne de Lille accueillera les demi-finales du TOP 14 le week-end du 18 et 19 juin 2021.

Après le succès de 2014, les demi-finales du TOP 14 seront de retour au Stade Pierre Mauroy le vendredi 18 et le samedi 19 juin 2021. La Ligue National de Rugby a annoncé ce jour avoir retenu la candidature de la Métropole Européenne de Lille, placée sous le signe du partage, de l’éco-responsabilité et des mobilités douces, et co-construite avec la Ville de Lille, l’agence d’attractivité Hello Lille et ELISA.

Celle-ci prévoit en effet la mise en place d’un programme social et pédagogique à destination des jeunes métropolitains, et entend faire de cet événement un laboratoire à ciel ouvert de l’éco-responsabilité grâce notamment à la mise en place de brigades vertes, la valorisation des modes doux vélo et piéton pour se rendre au stade, la mise en lumière des filières locales, l’économie circulaire ou encore le tri des déchets et la chasse au plastique à usage unique.

Est également envisagé, en complément des modes doux déjà mis en place, la création d’une voie douce vers le Stade Pierre Mauroy, spécialement aménagée pour l’occasion et pérennisée pour les autres événements d’envergure.

La MEL travaillera de concert avec la Ville de Lille pour accueillir le Village Rugby et développer les nombreuses festivités prévues lors du week-end des demi-finales en centre-ville, auxquelles seront associées les clubs métropolitains, l’OMR LM et le LMRCV, et la Ligue Régionale Hauts-de-France de Rugby. Elle s’appuiera également sur son agence d’attractivité Hello Lille pour promouvoir le territoire et accueillir supporters et touristes dans des conditions optimales.

Site internet de la Ligue Nationale de Rugby

Source : Métropole Européenne de Lille / image : DR- © LNR