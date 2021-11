Le spectacle « Le Plus Grand Cabaret du Monde » présenté et animé par Patrick Sébastien au Zénith de Lille le 10 décembre 2021

Le vendredi 10 décembre 2021 à 20h30, le Zénith de Lille accueillera le spectacle « Le Plus Grand Cabaret du Monde » présenté et animé par Patrick Sébastien. Plus de 50 Artistes sur scène !



Le Plus Grand Cabaret du Monde

Pendant plus de vingt ans, « Le Plus Grand Cabaret du Monde » a enchanté toutes les générations du plus petit au plus grand. Les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, vous ont émerveillé à la télévision. Aujourd’hui ils traversent l’écran pour venir chez vous. Un spectacle féérique de deux heures présenté par Patrick Sébastien arrive dans vos villes. Le talent, le frisson, le mystère, le rire, la beauté, l’exceptionnel, feront éclater un feu d’artifice de performances uniques. « Le Plus Grand Cabaret du Monde » en tournée, c’est « le rêve en vrai ».

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 39€ et 79€.

Source : Nuits d’Artistes / Images : DR – © Magic TV & Faisage Music / © Louping