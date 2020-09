Le salon Solid’Art aura lieu du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2020

Le salon solidaire d’art contemporain du Secours Populaire Français Solid’Art aurait dû avoir lieu au mois de juin. Grâce aux soutiens de la Ville de Lille et de la Région des Hauts-de-France, la 6ème édition du salon Solid’Art est reporté aux 18, 19 et 20 septembre 2020.

Solid’Art – Hôtel de Ville de Lille

Pour la première fois, Solid’Art se tiendra dans dans la Grande Galerie et le Carré d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Lille (2 500 m²). L’entrée du salon est gratuite. Solid’Art s’inscrit pleinement dans la rentrée culturelle 2020 qui promet d’être vibrante avec tous les événements organisés autour de Lille Capitale Mondiale du Design et des Journées Européennes du Patrimoine organisées le même week-end.

Solid’art, quand l’art et la solidarité se retrouvent…



Pendant 3 jours, 150 artistes sélectionnés par un comité artistique présidé, cette année encore, par Bruno Gaudichon, le conservateur du célèbre Musée La Piscine à Roubaix, exposeront et vendront leurs œuvres pour soutenir l’association.

Solid’Art s’adresse aux amateurs d’art, mais également aux personnes aidées par le Secours Populaire, souvent très sensibles à la culture, ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent connaître l’association et exprimer leur solidarité.

Un don sur le salon, c’est un CADEAU pour un enfant

Les fonds collectés permettront cette année de financer la campagne des « Pères Noël verts » permettant d’offrir aux enfants et aux familles en difficulté des jouets, livres, colis alimentaires ou sorties, pour réchauffer le cœur de l’hiver.

Jean-Louis CALLENS, Secrétaire Général Secours Populaire Nord

« Je suis très heureux que ce rendez-vous annuel de l’art et la solidarité puisse se tenir cette année. Les dons récoltés, permettront aux Pères Noël verts du Secours Populaire d’offrir un Noël digne à de nombreux enfants et leurs familles ».

Hervé Di Rosa signe l’affiche du salon

Après le street-artiste Jef Aérosol en 2019, c’est l’un des initiateurs du mouvement de la Figuration Libre et le concepteur de l’Art Modeste, Hervé Di Rosa, qui parraine le salon. Pour l’affiche, Hervé Di Rosa a choisi d’apposer la tête géante d’un « René », un cyclope à grande bouche, l’un des personnages emblématiques de la mythologie Di Rosa.

Artistes et Galeristes mobilisés pour Solid’Art

Solid’Art est un salon généraliste, toutes les techniques sont représentées : peintures, photographies, street-art, sculptures, gravures, dessins, sérigraphies…

Pour cette 6ème édition à Lille, 150 artistes et 5 galeries et éditeurs d’art seront présents, tous dans une démarche solidaire. Les visiteurs auront le plaisir de retrouver des artistes connus et en devenir…

Les galeries et éditeurs d’arts

– Abcynthe Galerie,

– Art to Be Gallery,

– Galerie Cédric Bacqueville,

– Les éditions Anagraphis (sérigraphies),

– La Graffisterie (atelier d’art plastique mobile),

– Olivier Ribardiere & Olivia François (Studio Photo)

150 artistes présents : Jef Aérosol, L’Atlas, Angus Groués, Sam Appourchaux, Arthy Mad, Édouard Astruc, Olivier Avez, baba_sam, Dominique Beaune, Beni Art, Danièle Bienfait, Bleeken, Zacharie Bodson, François Boisrond, Pascaline Bonnave, Broeck, Benjamin Carbonne, Quentin Carnaille et Cliff Chan, Christophe Catelles, Chix, Olivier Coisne, Clément Decoster, Cren, Robert Crumb, Fabien Debrabandere et Paule Neel, Gilles Defacque, Yoann Delaplace, Damien Demaiter, Jean-Marc et Dalila Demarcq, Dom Dewalles, Hervé Dorval, Hervé Di Rosa, Elzaart, Errö, Astrid Fraccola, Freaks the Fab, Annick Frutsaert, Marc Gaillet, Claudy Gielczynski, Franck Guihal, Valérie Honnart, Hug Pat, Jigé, Jihem, Jonnystyle, Philippe Jovenet, Audrey Keller, Kelu Abstract, Yann Legrand, Philippe Leleu, Vincent Lelievre, Martin Loume, Fabrice Maes, Jean-Jacques Maho, Maniasuki, Vincent Maronnier, Isabelle Marsala, Maye, M.Chat, Mezzo, Mimi the Clown, Mist, Mindwide, Mr Voul, Ouroboros, Rémy Pagart, Jacques Pentel, Philippe. Vdd, Pola 4.0, Caroline Polikar, Eliane Pouhaer, Randohm, Riko, Sébastien Roche, François Xavier Roux, Joël Sadaune, Salamech, Arnaud Seynaeve, Skunkdog, Speedy Graphito, Desislava Stoilova, Sarah Tassier, Tay-M, Jean-Christophe Thorez, Grégory Valentin, Thomas Van Hecke, Richard Vanlerberghe, Delphine Vanpoperinghe, Christian Vanwambeke, Saul Velazquez de Castro, Isabelle Venet, Virginie Wallois, Sébastien Wavrant, Alexandre Wirth, Yi Gé…

Ateliers et animations sur le salon

Les Journées Européenne du Patrimoine

Cette année les dates de Solid’Art coïncident avec Les Journées Européennes du Patrimoine 2020. A cette occasion, plusieurs activités et animations seront proposées dans et autour de l’Hôtel de Ville :

Les Géants de Lille accueilleront le public à l’entrée du salon (face à la Porte de Paris)

La visite du Beffroi de Lille sera ouverte durant le weekend (sur réservation auprès de la ville de Lille)

Le Mapping réalisé par les Rencontres Audiovisuelles sur la statue originale du P’tit Quinquin située dans la Grande Galerie de l’Hôtel de Ville (samedi et dimanche après-midi)

Studio Photo Olivier et Olivia

Le photographe Olivier Ribardière et la styliste Olivia François réaliseront des portraits à la manière des peintres de la Renaissance mêlant costumes d’époque (sur inscription).

– série adultes : J’aurais voulu être un artiste

– série enfants : costumes d’époque ou de super héros

Info : olivierribardiere63@gmail.com

Ateliers Street Art

Créer votre œuvre issue des inspirations d’artistes hors normes comme Keith Haring et JM.Basquiat, c’est ce que proposeront les artistes de la Graffisterie (atelier d’1h sur réservation – à partir de 10 ans).

Info : contact@lagraffisterie.fr

Initiation à la sérigraphie

Les sérigraphes des éditions Anagraphis feront découvrir les secrets de cette technique d’imprimerie millénaire encore très en vogue de nos jours (tout public).

Les mesures liées à la Covid-19

Afin de garantir la sécurité sanitaire des exposants et du public, plusieurs mesures ont été adoptées :

Port du masque OBLIGATOIRE dès 11 ans sur l’ensemble du site.

Scénographie repensée pour permettre le respect des mesures de distanciation physique (larges allées, stands agrandis, sens de circulation),

Mise à disposition de masques et de gel hydroalcoolique,

Entrée et sortie du site distinctes.

Infos pratiques

Hôtel de Ville de Lille

– entrée principale : Place Simon-Vollant (au niveau de la porte de Paris et du beffroi)

– entrée PMR : Place Augustin-Laurent

Horaires d’ouverture

– vendredi 18 septembre 2020 : 16h-22h

– samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 : 10h-19h

Entrée gratuite

Bar et petite restauration sur place proposés par la Maison MEERT

