Le Perno Festival est de retour du 22 au 26 novembre 2021

Du 22 au 26 novembre 2021, « Le Perno Festival » organisé par « l’association Le Père Noël est-il un rocker ? » revient pour le plus grand bonheur des grands et des petits. Découvrez la 27ème édition d’un festival riche en diversité musicale, qui croît d’années en années grâce à son originalité et son public toujours plus importants.

Le principe reste inchangé : organiser un festival musical de qualité faisant la part belle à la diversité afin d’offrir un Noël aux enfants défavorisés de la métropole lilloise qui n’ont pas la chance de pouvoir le fêter.

Ce festival allie musique et solidarité puisqu’il se base sur un concept singulier : « 1 place de concert = 1 jouet offert = 1 enfant heureux ». En achetant une place de concert, les spectateurs choisissent un cadeau qui sera ensuite offert à 1500 enfants défavorisés de Lille et Roubaix lors de grandes journées de redistribution.

Cette année plus que jamais, les 90 étudiants bénévoles de l’association ont fait le pari d’une programmation aussi éclectique qu’ambitieuse. L’événement s’articule autour de 5 soirées, 5 styles musicaux, dans 3 lieux culturels emblématiques de la métropole lilloise.

Au programme

Soirée Pop-Rock – Lundi 22 novembre 2021

Le Splendid, Lille

Claire Laffut, Miel de Montagne & Saint DX

Soirée Rap by Pumpkin – Mardi 23 novembre 2021

Le Splendid, Lille

Luidji, Squidji & Jäde



Le 24 by Pumpkin – Mercredi 24 novembre 2021

Le Splendid, Lille

Salut C’est Cool, Michel & Origine Club

Soirée Electro – Jeudi 25 novembre 2021

Le Chapitô, Hellemmes

Acid Arab & Irène Drésel

Soirée Classique – Vendredi 26 novembre 2021

Notre-Dame-de-la-Treille, Lille

Orchestre Universitaire de Lille

Infos pratiques

Tarifs :

– pass 1 jour – 15€

– pass 3 jours – 40€

– pass 4 jours – 50€

– pass 5 jours – 60€

Billetterie en ligne >>> cliquez ici !!!

Lieux

Le Splendid

1, place du Mont de Terre, Lille

Le Chapitô

208, rue Faidherbe, Hellemmes

Notre-Dame-de-la-Treille

Place Gilleson, Lille

Où vont les cadeaux ?

Depuis plus de 20 ans, les cadeaux récoltés durant le festival sont redistribués à des enfants défavorisés issus des centres sociaux de la métropole lilloise (Lille, Roubaix et Tourcoing). Les jouets sont distribués lors de grandes journées de redistribution riches en émotions et en activités !

Site internet du Perno Festival

Source et image : DR – © Le Perno Festival