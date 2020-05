Le Parc Jean-Baptiste Lebas, le Jardin des Plantes, le Parc Matisse et le Parc des Dondaines rouvrent leurs portes à partir de ce samedi 30 mai 2020

Après la Citadelle, rouverte dès le 11 mai 2020, c’est l’ensemble des parcs et jardins qui vont rouvrir. Dès ce samedi 30 mai 2020, les services de la Ville de Lille procéderont à la réouverture des parcs en commençant par les parcs suivants : le Parc Jean-Baptiste Lebas, le Jardin des Plantes, le Parc Matisse et le Parc des Dondaines. Les toilettes et les fontaines à eaux dans les parcs seront également rouverts.

Dans tous les parcs, les précautions suivantes doivent être respectées :

– les groupes doivent être limités à 10 personnes maximum,

– les gestes barrières doivent être respectés,

– port du masque autant que possible.

Le respect de la biodiversité (faune et flore) qui s’est épanouie très largement dans les parcs et jardins durant le confinement, notamment la Citadelle, est demandé.

