Le Palais des Beaux-Arts et le Musée d’Histoire Naturelle de Lille rouvrent leurs portes le mercredi 03 juin 2020

Le Palais des Beaux-Arts de Lille et le Musée d’Histoire Naturelle de Lille ouvriront à nouveau leurs portes à partir du mercredi 03 juin 2020. De nouvelles modalités d’accueil, adaptées au contexte sanitaire, sont mises en place afin de garantir la sécurité du public. Il est désormais nécessaire de réserver son billet avant de venir au musée. Le nombre de visiteurs présents simultanément sera limité à 100 dans chacun des deux établissements. Cette jauge sera gérée par un comptage à l’entrée et à la sortie.

Mesures sanitaires renforcées

À l’intérieur des musées, le port du masque est recommandé pour les visiteurs. Les espaces accessibles aux visiteurs sont soumis à un nettoyage renforcé.

Tout au long du parcours de visite, une signalétique rappelle les gestes et attitudes à adopter pour se protéger et protéger les autres. Les dispositifs de médiation tactiles sont rendus inaccessibles mais remplacés par des contenus à télécharger sur smartphone.

La circulation des visiteurs est également réorganisée, avec l’instauration d’un sens unique de visite dans certains espaces, comme la coursive du Musée d’Histoire Naturelle ou la galerie impressionniste du Palais des Beaux-Arts.

Activités

Les visites guidées et ateliers de pratique artistique reprendront progressivement courant juin, en petits groupes et sur réservation.

Musées gratuits le dimanche

L’accès aux collections permanentes des musées (et expositions temporaires pour le Musée d’Histoire Naturelle) est gratuit tous les dimanches pour les habitants de Lille, Hellemmes et Lomme. Il est gratuit pour tous le premier dimanche de chaque mois.

Palais des Beaux-Arts

Horaire d’ouverture : lundi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le mardi.

Réservation préalable obligatoire, en choisissant un créneau de visite (10h, 12h, 14h ou 16h), sur billetterie-pba.lille.fr ou par téléphone au 03 20 06 78 28. La réservation par téléphone est possible aux horaires d’ouverture du musée et doit se faire au plus tard la veille de la visite (ou le lundi pour le mercredi).

Venez admirer les chefs-d’œuvre de la collection permanente du musée (sculptures, peintures, dessins… Œuvres de Rembrandt, Goya, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Rodin,…). Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les 14 plans-reliefs !



Infos pratiques

Palais des Beaux-Arts

Place de la République

Site internet du Palais des Beaux Arts de Lille

Musée d’Histoire Naturelle

Horaire d’ouverture : lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h, les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermé le mardi.

Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance, en choisissant un créneau de visite, par mail à reservation-mhnl@mairie-lille.fr ou par téléphone au 03 28 55 30 82. Les créneaux de visites sont de 1h30 et démarrent à 9h30, 11h, 14h et 15h30 la semaine, 10h, 11h30, 14h et 16h le week-end. Les réservations par téléphone sont possibles du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Pour les réservations par mail, préciser la date et le créneau choisis, le nombre de personnes, un nom et un numéro de téléphone.

Le Musée d’Histoire Naturelle et de Géologie existe depuis plus de 150 ans. Il est aujourd’hui le seul grand Musée de son type dans la région Hauts-de-France. Découvrez des squelettes de cachalot, de baleines et autres mammifères marins flottent au dessus du visiteur tandis qu’au sol des dioramas illustrent la vie des animaux de nos forêts, marais, côtes et campagnes. Dans d’autres salles, ce sont des mammifères et des oiseaux exotiques multicolores, une présentation complète de tous les oiseaux d’Europe, un insectarium, des batraciens, serpents, poissons… vous attendent. Le musée est composé de quatre grandes collections : Musée de Zoologie (110 000 échantillons), Musée Géologique et Houiller (200 000 échantillons), Musée Industriel, Commercial et des Colonies (100 000 échantillons), Musée d’Ethnographie Extra-Européenne (15 000 échantillons).

Liaisons Vitales – L’entraide dans le monde animal ? – Prolongée jusqu’au 06 septembre 2020

Le Musée d’Histoire Naturelle de Lille présente la toute première exposition consacrée à la relation à l’autre dans le monde animal. Des fourmis aux suricates, des mésanges aux lions, elle met en lumière les avantages de la vie en société et de la coopération entre espèces.

À travers une soixantaine d’animaux naturalisés, accompagnés de sculptures, photos, vidéos et même d’insectes vivants, l’exposition révèle l’importance de la collaboration pour la survie. À la croisée de la zoologie, de l’éthologie et de la sociobiologie, elle intègre les découvertes scientifiques les plus récentes, voire même la recherche en cours.

Infos pratiques

Musée d’Histoire Naturelle

19, rue de Bruxelles

Site internet du Musée d’Histoire Naturelle de Lille

Musée fermé pour travaux

Le Musée de l’Hospice Comtesse reste fermé pour le moment, en raison de travaux à effectuer pour la réfection du système de sécurité incendie.

Source : Ville de Lille / Photos : © Zoom Sur Lille / © Musée d’Histoire Naturelle de Lille